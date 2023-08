Nawet 33 stopnie, ale również burze z gradem! Szalona pogoda na długi weekend i 15 sierpnia

Deszcz nie odpuszcza, temperatura pozostawi wiele do życzenia. Czeka nas jeszcze to! [Prognoza IMGW na 11.08.2023]

Często bywa tak, że Polacy mają konkretne plany na długi weekend, a pogoda się z nich śmieje. Warto wcześniej zapoznać się z prognozami ekspertów IMGW, którzy szczegółowo omówili pogodowe zawirowania. Jak będzie wyglądał wtorek (15 sierpnia) i pozostałe dni? Jedno jest pewne - warunki atmosferyczne będą zupełnie inne od tych z początku miesiąca. Zadowoleni będą ci, którzy od dawien dawna wyczekują powrotu upalnego lata. Nie warto jednak chować parasoli głęboko do szaf.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę - 12 i 13 sierpnia 2023 r.

W sobotę, wschodnia połowa kraju będzie słoneczna i bez opadów. Temperatura maksymalna na Warmii i Mazurach wyniesie nawet do 27 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju może pojawić się więcej chmur, lecz również będzie ciepło. Mogą wystąpić tam pierwsze, upalne, temperatury, osiągające 30 stopni. Nad morzem temperatura wyniesie od 23 do 25 stopni, a na Podhalu około 23 stopni. Dodatkowo, na krańcach północno zachodnich mogą pojawić się opady deszczu lub słabe burze.

W niedzielę zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego na zachodzie i w centrum kraju. W przeważającej części Polski wystąpią przelotne opady deszczu. Jedyną strefą bez opadów będzie Lubelszczyzna i Podkarpacie. W strefie opadów mogą wystąpić także burze. Najgroźniejsze mogą pojawić się na Dolnym Śląsku. Silniejsze opady deszczu mogą osiągnąć do około 30 mm, a porywy wiatru do 70 km/h. W centrum kraju, na Mazurach i w okolicach Olsztyna również mogą wystąpić słabe burze z porywistym wiatrem. Temperatura maksymalna do 31 stopni Celsjusza w centrum kraju, nad morzem chłodniej do około 22 st. C, na Podhalu do 27 stopni Celsjusza.

Pogoda na długi weekend i 15 sierpnia. IMGW nie zostawia złudzeń

Podczas długiego weekendu będziemy się cieszyć z lata z prawdziwego zdarzenia, choć momentami spokój zostanie zakłócony. W poniedziałek (14 sierpnia 2023 r.) strefa opadowa przejdzie przez Ziemię Lubuską, Mazowsze, aż po Suwalszczyznę. Na tym terenie możliwe będą również burze, lecz już nie tak silne, jak w niedzielę, z porywami wiatru do 65 km/h i opadami do około 15-20 mm. Na Pomorzu i południu kraju bez opadów. Tam będzie dużo słońca. Najcieplej będzie na południu kraju, do 31 stopni Celsjusza. Nad morzem temperatura do około 23 stopni, a na zachodzie do około 27 stopni.

Wreszcie mamy dla was prognozę na 15 sierpnia. Wtorek będzie najcieplejszym dniem długiego weekendu. Temperatura wyniesie 32-33 stopnie Celsjusza na południowym wschodzie i w centrum kraju. Nad morzem spodziewać się możemy około 25 stopni C., a na Podhalu do 27 stopni C. Strefa burz i opadów obejmie zachodnią i północną część Polski. Burze mogą być silniejsze, z opadami gradu i z porywami wiatru do 70 km/h. Prognozy mogą jeszcze ulec delikatnym przetasowaniom, ale wszystko wskazuje na to, że podczas długiego weekendu będzie można sobie "odbić" nieprzyjemny początek sierpnia. Doniesienia meteorologów będziemy aktualizować codziennie.

