Pogoda na pierwszy dzień szkoły może zaskoczyć! Spore zmiany w prognozach

Pogoda i prognozy to temat, który ostatnimi czasy niespecjalnie poprawia humory Polakom. Na szczęście, już od połowy sierpnia spodziewana jest wyraźna poprawa warunków atmosferycznych. Powoli zastanawiamy się, jak będzie wyglądał wrzesień. Z prognoz długoterminowych wynika, że ma to być miesiąc bardzo ciepły, szczególnie na południu, wschodzie i w centrum kraju. Czy taki będzie też pierwszy dzień szkoły, który w tym roku wypada w poniedziałek, 4 września?

Pogoda na pierwszy dzień szkoły. Spore zmiany w prognozach długoterminowych

Do pierwszego dnia szkoły został już niespełna miesiąc. Oczywiście prognozy długoterminowe, podawane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem mogą ulec zmianie, ale widać już przynajmniej zarys pogody, która będzie towarzyszyła uczniom i nauczycielom przy pierwszym dzwonku. Jeśli chodzi o dobre wieści - będzie zdecydowanie cieplej niż na początku sierpnia. W całym kraju temperatury przekroczą 20 stopni, a na południu i w centrum termometry pokażą nawet 23 stopnie Celsjusza. Na jeszcze przyjemniejsze wartości można liczyć podczas weekendu poprzedzającego 4 września. W sobotę i niedzielę, na południu ogrzejemy się przy 24-25 stopniach.

Z prognozy długoterminowej serwisu pogoda.interia.pl wynika, że pierwszego dnia szkoły nie powinno padać, a tym bardziej synoptycy nie spodziewają się burzowych aktywności. Opady widać natomiast w prognozach na weekend poprzedzający, więc na wszelki wypadek miejcie w pogotowiu parasole.

Prognoza długoterminowa na wrzesień. Miły początek

Eksperci od pogody z serwisu Interii wskazują, że przyjemna będzie cała pierwsza dekada września. Temperatury w ciągu dnia regularnie będą przekraczać 20 stopni, m.in. w województwie pomorskim. Wygląda na to, że początek dziewiątego miesiąca roku byłby dobrym terminem na wczasy. Jeżeli nasi czytelnicy mają jeszcze urlop do wykorzystania, to może być dobry moment. Prognozę pogody będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie.

