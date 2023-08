Kiedy będą upały? Bez tego lato do nas nie wróci!

Upały wracają, i to z podwójną mocą! Eksperci spekulują o rekordzie temperatur

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (10 sierpnia 2023) zachmurzenie w dzień będzie umiarkowane, okresami duże. Niestety pogoda rozpieszczać nas nie będzie - warto zaopatrzyć się w parasole. Możliwe będą opady deszczu, burze, a w górach... spadnie śnieg z deszczem!

- Miejscami, głównie na wschodzie i północy, przelotne opady deszczu, w szczytowych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem. Na krańcach południowo wschodnich możliwe również burze. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 20 mm - czytamy na stronie IMGW.

Bezlitosna prognoza pogody na 15 sierpnia. Plany na długi weekend brutalnie popsute

Temperatura 10.08.2023

W czwartek (10 sierpnia 2023) będzie raczej chłodno. Termometry wskażą od 16°C do 22°C. Gdzie będzie najzimniej?

- Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20°C do 22°C, chłodniej na Pomorzu 17°C, 18°C i na Podhalu oraz na wybrzeżu około 16°C - przekazują eksperci IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni. Synoptycy zwracają uwagę na to, że podczas burz wiatr może wiać w porywach nawet do do 60 km/h!

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (10.08.2023/11.08.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (10.08.2023/11.08.2023) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, nad morzem oraz na południowym wschodzie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Nad ranem na południu i wschodzie miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 7°C miejscami na północy, 9°C, 11°C na przeważającym obszarze do 13°C miejscami na południowym wschodzie; w kotlinach górskich lokalnie 6°C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, tylko nad morzem słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

