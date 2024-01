Taka będzie pogoda w sobotę. Prognoza IMGW 20.01.2024

W nocy z piątku na sobotę (19/20 stycznia) pochmurne niebo na północy kraju, z czasem więcej chmur również w centrum i na wschodzie Polski. Tam, gdzie zrobi się pochmurno spadnie śnieg. Nad morzem możliwy jest również deszcz ze śniegiem. W północnych regionach kraju może przybyć 7-15 cm białego puchu. W nocy najzimniej w górach, tam temperatura spadnie do -11°C. Około -4°C w centrum, do 0°C na wybrzeżu. Uwaga na śliskie drogi i chodniki. - Wiatr na ogół umiarkowany, w północno-zachodniej Polsce okresami dość silny, nad morzem silny, do 50 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W całym kraju wiatr porywisty, w Karpatach w porywach do 55 km/h, na zachodzie do 65 km/h, na północy do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h, a w Sudetach do 90 km/h - prognozuje IMGW. Wichury mogą wywoływać zawieje i zamiecie śnieżne, ograniczające widzialność do 100 m.

Sobota (20 stycznia) będzie dniem pochmurnym, więcej rozpogodzeń na południu. Na wschodzie i północy spadnie 5-8 cm śniegu. Najzimniej w Karpatach, do -4°C. Termometry pokażą maksymalnie od -2°C na południowym wschodzie, do około 1°C w centrum. Najcieplej nad morzem - do 3°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, około 50 km/h, z kierunków zachodnich. W całym kraju wiatr porywisty, na przeważającym obszarze w porywach około 60 km/h, w centrum, na wschodzie i w górach do 70 km/h, nad morzem i w Sudetach początkowo 80 km/h do 90 km/h - zapowiada IMGW. Wiatr będzie powodować miejscami zawieje i zamiecie śnieżne, ograniczające widzialność do 100 m.

Źródło: IMGW

