Ostre śnieżyce, wichury i siarczyste mrozy straszą Polaków. Ten region ma najgorzej

W połowie stycznia prezentowaliśmy efekty rozmowy dziennikarza "Super Expressu" z jasnowidzem Jackowskim, który przewidział pogodę na 2024 rok. Twierdził on, że czeka nas przyjemna wiosna. Zanim jednak przyjdzie ona do Polski, musimy się zmierzyć z groźnym obliczem zimy. Z prognozy IMGW na weekend (20-21 stycznia 2024) wynika, że towarzyszyć nam będą trudne warunki atmosferyczne, skutkujące utrudnieniami komunikacyjnymi. Synoptycy nie zostawiają złudzeń - trzeba będzie się bardzo ciepło ubrać. Wiemy też, w których regionach sytuacja będzie najtrudniejsza.

Ostre śnieżyce i siarczyste mrozy straszą Polaków. Oto pogoda na weekend

Już noc z piątku na sobotę nie będzie spokojna. W prognozach IMGW czytamy, że na Pomorzu i wybrzeżu może spaść do 10-12 cm śniegu. Wichury mogą osiągnąć prędkość 85 km/h. Najgorzej będzie na północy, a najzimniej na obszarach podgórskich - do -8 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia na północy przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. - W całym kraju wiatr porywisty, na większości obszaru w porywach do 65 km/h, nad morzem i w górach do 70 km/h. Wiatr będzie powodować miejscami zawieje i zamiecie śnieżne ograniczając widzialność do 100 m - alarmuje IMGW.

- W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie, głównie w nocy, wystąpią słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na południu możliwa marznąca mżawka powodująca gołoledź. Noc będzie mroźna, na północnym wschodzie temperatura lokalnie spadnie do –15°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, początkowo na wschodzie, a po południu nad morzem także dość silny, w porywach do 65 km/h - przekazują synoptycy z Instytutu.

W najbliższych godzinach istotne będzie regularne sprawdzanie komunikatów meteo. Biały puch i wichury mogą przynieść utrudnienia komunikacyjne, opóźnienia pociągów i przerwy w dostawach prądu. O ewentualnych utrudnieniach przeczytacie w lokalnych oddziałach "Super Expressu". Codziennie aktualizujemy również prognozę pogody.