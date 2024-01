Marznący deszcz, wichury do 120 km/h, a potem wydarzy się to! IMGW alarmuje [Prognoza na 17.01.2024]

Pierwsza pełnia Księżyca w roku określana jest mianem "wilczej". Nazwa nawiązuje do wycia głodnych wilków, które można często usłyszeć w porze zimowej. To jednak nie jedyne określenie styczniowej pełni. Jest ona także nazywana "pełnią Starego Księżyca" lub "pełnią Lodowego Księżyca".

Pełnia Wilczego Księżyca w styczniu 2024 - kiedy obserwować?

W 2024 roku pełnia Wilczego Księżyca przypada w czwartek, 25 stycznia. Naturalny satelita Ziemi osiągnie idealnie okrągły kształt o godzinie 18:54. To właśnie wtedy Księżyc znajdzie się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce i będzie można podziwiać go w całej okazałości. Okrągły Księżyc będzie można zaobserwować również w nocy przed i po tej dacie. Oznacza to nie jedną, lecz dwie, a nawet trzy nieprzespane noce!

Jak obserwować pełnię Wilczego Księżyca?

Pełnię Księżyca można podziwiać bez wychodzenia z domu. Nie jest do tego wymagany specjalistyczny sprzęt, chociaż przydatna może się okazać nawet zwykła lornetka. Efekt jest jednak zdecydowanie ciekawszy, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła - tam, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem".

Ważnym czynnikiem w tym przypadku jest również pogoda. Niebo powinno być bezchmurne, co w porze zimowej może okazać się dość skomplikowane, gdyż na najbliższe dni synoptycy w wielu częściach kraju zapowiadają większe zachmurzenie i opady deszczu lub śniegu. Warto więc śledzić lokalne prognozy pogody.

Pełnia Księżyca - skutki uboczne

Pełnia Księżyca to nie tylko ciekawe zjawisko, które przyciąga miłośników astronomii i fotografów. Może mieć ona również dość nieprzyjemne skutki uboczne. W czasie, gdy Księżyc wchodzi w fazę pełni, wiele osób odczuwa jej oddziaływanie. Skutki mogą objawiać się bezsennością i koszmarami sennymi. Niektórzy mogą też lunatykować. Są też tacy, którzy skarżą się na swoje zdrowie. Wśród nich jest piosenkarka Edyta Górniak, która niedawno skarżyła się, że podczas pełni Księżyca odczuwa ogromny ból, który nie pozwala jej wstać z łóżka. Podczas pełni, wiele osób skarży się również na rozdrażnienie i zmęczenie, co może prowadzić do licznych konfliktów. W tym czasie lepiej unikać drażliwych tematów i unikać sytuacji, które mogą zakończyć się kłótnią.

