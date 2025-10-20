Mróz to nie wszystko. IMGW ostrzega przed problemem, który pojawi się rano

IMGW podał szczegóły prognozy pogody na wtorek (21 października). W nocy temperatury znów spadną poniżej zera, a o poranku zanikające mgły mogą przynieść ze sobą spore utrudnienia. Kierowcy i piesi - uważajcie na siebie!

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że zachodnie tereny Polski mogą liczyć na ocieplenie. Najprzyjemniej będzie na Zachodnim Pomorzu i w Lubuskiem.

Zdecydowanie zimniej będzie na Podlasiu. Szczegóły objaśniamy na se.pl.

Pogoda na jutro, 21 października: IMGW zapowiada najbliższą noc

Początek tygodnia dla wielu kierowców oznaczał skrobanie szyb samochodów. Nic w tym dziwnego - noce w końcówce października są zimne i nie widać przełomu. W nocy z poniedziałku na wtorek (20/21 października), na krańcach zachodnich możliwe będą bardzo słabe opady deszczu.

- Na krańcach północno-wschodnich oraz w dolinach rzecznych na południowym wschodzie lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w ich zasięgu zachmurzenie duże. Wiatr nad morzem oraz na obszarach podgórskich okresami będzie dość silny, na zachodzie porywisty - alarmuje IMGW.

W nocy na krańcach wschodnich temperatury spadną do -3 stopni Celsjusza, a w centrum lokalnie do -2. Nad morzem termometry pokażą od 7 do nawet 9 stopni Celsjusza.

Utrudnienia we wtorek o poranku. Pogoda namiesza

W ciągu dnia słońce będzie regularnie przebijało się przez chmury. Zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na zachodzie oraz południu okresami duże i tam możliwy słaby deszcz.

- Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach rzecznych na południowym wschodzie możliwe zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - przekazuje IMGW, a "Super Express" apeluje o ostrożność do kierowców i pieszych.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 8-9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich, około 12°C w centrum do 15-16 stopni na zachodzie. Najcieplej będzie w okolicach:

Szczecina

Gorzowa Wielkopolskiego

Zielonej Góry

Wrocławia

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wtorek wynika, że tego dnia wiatr na ogół będzie umiarkowany, nad morzem i na obszarach podgórskich okresami dość silny i porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, na obszarach podgórskich w Bieszczadach i Beskidzie Niskim oraz Sądeckim do 75 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.