Nadciąga deszcz, w górach śnieg, a to nie wszystko. Prognoza IMGW na 24.10.2025

24 października 2025 roku w Polsce spodziewane jest duże zachmurzenie i opady deszczu, szczególnie intensywne na wschodzie i południu kraju (do 25 mm na Podkarpaciu).

W górach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach może spaść do 15 cm śniegu.

Na południu kraju porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, a w górach nawet do 80 km/h.

Prognoza pogody na 24 października 2025

W piątek, 24 października 2025 roku, Polska znajdzie się pod wpływem dynamicznej aury. Jak informują synoptycy, na przeważającym obszarze kraju spodziewane jest duże zachmurzenie i okresowe opady deszczu. Szczególnie intensywne opady wystąpią na wschodzie i południu, gdzie lokalnie suma opadów może sięgnąć nawet 20 mm, a na Podkarpaciu nawet 25 mm. W górach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach może spaść nawet 15 cm białego puchu.

Wichury nadciągają! Alerty pogodowe dla południowej Polski

Oprócz opadów, groźny będzie również wiatr. Na południu kraju porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 60 km/h, a nad morzem nawet do 65 km/h. Na obszarach podgórskich Podkarpacia wiatr początkowo będzie bardzo silny, z porywami do 70 km/h. Wysoko w Sudetach i Bieszczadach porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 80 km/h, a w Tatrach do 75 km/h.

Noc z piątku na sobotę (24/25 października 2025) przyniesie wytchnienie? Sprawdź, co nas czeka

W nocy z piątku na sobotę (24/25 października 2025) zachmurzenie stopniowo zmniejszy się, a od zachodu pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami wystąpią opady deszczu, które stopniowo zanikną. W górach nadal spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie opady mogą być okresami intensywne, a ich suma lokalnie może wynieść około 10 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 5°C do 8°C, cieplej będzie nad samym morzem (około 10°C), a najchłodniej w rejonach podgórskich (od 1°C do 4°C). Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w całym kraju porywisty, na południu w porywach do 55 km/h, a na wybrzeżu do 70 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągnąć 70 km/h.

W związku z dynamiczną sytuacją pogodową, należy pamiętać o zachowanie ostrożności.