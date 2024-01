i Autor: SHUTTERSTOCK (3) Zgodnie z prognozą długoterminową na koniec stycznia w Polsce dojdzie do tak dużej różnicy temperatur, że będziemy mieli do czynienia z dwoma, o ile nie z trzema porami roku

Prognoza długoterminowa

Ogromna różnica temperatur! Jadąc z jednego krańca Polski na drugi, zamienimy zimę na wiosnę

Zgodnie z prognozą długoterminową na koniec stycznia w Polsce dojdzie do tak dużej różnicy temperatur, że będziemy mieli do czynienia z dwoma, o ile nie z trzema porami roku. Zimę w niektórych regionach zastąpią w tym czasie jesień lub wiosna, bo można się spodziewać dużego ciepła, do 12 stopni, a do tego opadów deszczu (głównie) i deszczu ze śniegiem.