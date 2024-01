Ta prognoza zasmuci Polaków. Mróz zniknie, ale jeden szczegół popsuje pogodę

Marznący deszcz, wichury do 120 km/h, a potem wydarzy się to! IMGW alarmuje [Prognoza na 17.01.2024]

Ocieplenie po weekendzie. Jest jeden problem

Styczeń 2024 to jak na razie dość chłodny miesiąc, o czym świadczyć mogą chociażby niedawne tęgie mrozy na północnym wschodzie. Temperatura spadła tam do prawie -30 stopni Celsjusza! Co dalej z pogodą?

Prognozy na najbliższy weekend (20-21 stycznia) zapowiadają temperaturę nieznacznie poniżej zera we wschodnich regionach kraju i kilka stopni powyżej zera w zachodniej części kraju. Radykalna zmiana ma nastąpić w poniedziałek (22 stycznia), kiedy to w zachodnich regionach temperatura zacznie rosnąć. Termometry pokażą wówczas 6-7 stopni Celsjusza. We wtorek (23 stycznia) fala ciepła wedrze się już do całej Polski. We wschodnich regionach od 4 do 8 stopni Celsjusza. Z kolei w zachodnich województwach termometry pokażą rzadko spotykaną o tej porze roku temperaturę rzędu 12-13 stopni Celsjusza! Podobne, acz nieco niższe temperatury również w środę (24 stycznia). Mróz zniknie z naszego kraju również w nocy. Kto zatem ma zamiar spędzić najbliższe dni ferii zimowych np. w polskich górach, ten musi liczyć się z gorszymi warunkami do jazdy na nartach niż ma to miejsce obecnie. To nie jedyne zmartwienie Polaków w najbliższych dniach, związane z pogodą.

Orientacyjna prognoza numeryczna maksymalnej i minimalnej temperatury🌡️ powietrza na 10 dni. Pamiętając o sprawdzalności >7 dni <50% w dzisiejszej predykcji widoczne jest znaczne ocieplenie.#pogoda #ferie #IMGW #IMGWCMM pic.twitter.com/QCrIQxU18x— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) January 15, 2024

Scenariusz od #ECMWF ze znacznym ociepleniem.Według dzisiejszej predykcji modelu długoterminowego ECMWF EPS nadchodzące dwa tygodnie w całym kraju będą charakteryzowały się wysoką, dodatnią📈 anomalią średniej temperatury🌡️ powietrza względem lat 1991 - 2020 (tygodnie… pic.twitter.com/dOmou45XI2— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) January 16, 2024

Wichury po weekendzie. W tych regionach wiać będzie najmocniej

Wraz z ociepleniem, po weekendzie do Polski wrócą wichury. Najmocniej wiać ma w zachodniej i centralnej części kraju. Porywy wiatru - według prognozy numerycznej przedstawionej przez IMGW - mają dochodzić do 85 km/h. Wietrzny będzie przede wszystkim początek następnego tygodnia. Warto zwrócić uwagę na prognozy dotyczące poniedziałku (22 stycznia) i środy (24 stycznia). Przewidywania synoptyków warto jednak śledzić na bieżąco, ponieważ "prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych wartości może ulec zmianom", zwłaszcza w przypadku prognoz długoterminowych, które sprawdzają się rzadziej niż przewidywania na 2-3 kolejne dni.

Prognoza numeryczna maksymalnego porywu💨 wiatru.Wyniki prezentowane na mapach podlegają codziennej aktualizacji. Prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych wartości może ulec zmianom, zwłaszcza w przypadku terminów odległych od terminu startu modelu (> 7 dni).#pogoda #IMGW… pic.twitter.com/f7Ba6Yot3m— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) January 17, 2024

