Zgniły wyż Erik przyniesie fatalną pogodę w Polsce?! Oto najnowsza prognoza

Najnowsza prognoza pogody dla Polski. Zgniły wyż Erik przyniesie zmiany

Jak informuje portal fanipogody.pl, "Polska pozostaje na peryferiach potężnego wyżu Erik". Jego centrum znajduje się nad Rosją. Choć ciśnienie jest wysokie, Erik nie jest wyżem pogodnym. - [...] Pod wilgotną warstwą inwersji utrzymywało się dziś w wielu regionach zachmurzenie stratus i stratocumulus. Była to typowa forma zgniłego wyżu z nielicznymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami - czytamy w artykule na fanipogody.pl. Miejscami z chmur stratus i Stratocumulus padała mżawka, deszcz i słaby śnieg.

Co to oznacza dla pogody w Polsce na przełomie listopada i grudnia? Nasz kraj pozostanie na skraju kontynentalnego wyżu Erik ze wschodu. Co gorsza, wraz z nadejściem grudnia do Polski od wschodu zacznie wkraczać całodobowy mróz. - Początkowo w wielu regionach obserwować będziemy zachmurzenie duże i całkowite, które zalegać ma pod wyraźna inwersją osiadania wyżu znad Rosji - czytamy w prognozie. W niektórych regionach Polski drastycznie spadnie temperatury. Mróz może przekroczyć 10 stopni Celsjusza.

Czym jest "zgniły wyż"?

"Zgniły wyż" to zjawisko, które w Polsce występuje przede wszystkim od września do marca i ma związek z mniejszą liczbą promieni słońca docierających do Ziemi i utrzymującym się powietrzem polarnym morskim starym. Z uwagi na to, że towarzyszy mu niska cyrkulacja, "zgniły wyż" przynosi również smog.

Źródło: fanipogody.pl

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Dalej