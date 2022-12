Lodowate powietrze dotrze do Polski? Potężny antycyklon niesie falę mrozów!

Lodowate powietrze w Polsce? Zima 2022 może przyjść wcześniej za sprawą antycyklonu znad Rosji

Mrozy powrócą do Polski? Jak informuje TwojaPogoda.pl, wszystko wskazuje na to, że tak, bo właściwe pytanie brzmi raczej: jak bardzo się ochłodzi? Niechybne przyjście zimy 2022 to sprawka antycyklonu, który uformował się nad zachodnią Rosją. Wyż może mieć ogromny wpływ na pogodę na Starym Kontynencie, bo zmienia cyrkulację powietrza z kierunku zachód-wschód na wschód-zachód. To oznacza, że lodowate powietrze znad Syberii będzie wędrować do Europy, w tym Polski, przynosząc w naszym kraju ochłodzenie. Intensywność fali mrozów zależy od siły antycyklonu znad Rosji, który będzie w tym czasie ścierał się z niżem znad Morza Śródziemnego. Przewaga pierwszego ośrodka spowoduje, że temperatura powietrza w naszym kraju będzie znacznie niższa, niż wcześniej zapowiadano, z kolei w drugim przypadku będzie cieplej, a do tego może spaść więcej śniegu.

Kiedy mrozy pojawią się w Polsce?

Jak informuje TwojaPogoda.pl, pierwsze mrozy dotrą do Polski w przyszłym tygodniu, 5-11 grudnia. Prognoza pogody dla większości obszaru naszego kraju informuje o maksymalnie minus 5 stopniach Celsjusza w dzień, natomiast jeszcze zimniej ma być na północnym wschodzie. Najchłodniej w nocy i o poranku, kiedy słupki rtęci mogą pokazać nawet minus 10 kresek, a w południowo-wschodniej Polsce - minus 15. Kulminacja mrozów ma przypaść na przełom pierwszej i drugiej dekady grudnia, ale ich siła zależy od antycyklonu. W tym czasie będzie też przelotnie padał śnieg, ale jeśli wyż znad Rosji osłabnie, pogoda może się jeszcze zmienić, przede wszystkim łagodząc niskie temperatury.

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Dalej

Sonda Liczysz na opady śniegu w święta? Tak, kocham białe święta Nie, nie znoszę zimy