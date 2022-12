Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że od Wysp Brytyjskich, przez Niemcy po basen Morze Śródziemnego rozciągać się będzie obszar obniżonego ciśnienia z ośrodkami niżowymi i frontami atmosferycznymi. Na pozostałym obszarze Europy pogodę będą kształtować wyże. Polska nadal będzie na skraju wyżu znad zachodniej Rosji, tylko na zachodzie kraju zaznaczy się płytka zatoka niżowa. Będziemy w przetransformowanej masie powietrza polarnego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie rosnąć. Co jeszcze czeka nas w najbliższych godzinach? Prognoza Instytutu nie wszystkim przypadnie do gustu.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 29 listopada?

Gdzieniegdzie poprawa pogody, ale również trudne warunki atmosferyczne. We wtorek Polska będzie podzielona. - We wtorek w Polsce zachmurzenie będzie duże, na południu i zachodzie większe przejaśnienia oraz okresowe rozpogodzenia. Miejscami na północy kraju słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub mżawki. W Sudetach początkowo słaby śnieg. Początkowo i następnie wieczorem na południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów - podaje IMGW.

- Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, na południowym zachodzie lokalnie porywisty i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h - dodają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza pogody. Temperatura 29.11.2022

W temacie wartości, które odczytamy z termometrów, będziemy mieli taki podział jak na samym początku tygodnia. - Temperatura maksymalna od 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 2 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 6 st. C na południowym zachodzie - przekazuje IMGW. Najcieplejsze kurtki lub płaszcze powinni ubrać mieszkańcy Białegostoku i okolic. Zdecydowanie cieplej na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie.

Pogoda na jutro. Noc z wtorku na środę 29/30 listopada

W nocy zachmurzenie będzie duże, na południowym zachodzie z większymi przejaśnieniami. W północno-wschodniej połowie kraju miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub mżawki, przejściowo marznącej i powodującej gołoledź. Miejscami, szczególnie na południu i wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, tylko na zachodzie do 1°C; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od -6°C do -4°C. Wiatr słaby, nad morzem także umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Suma opadów za poprzednią dobę na stacjach synoptycznych.Największą dobową sumę opadu zanotowano we Wrocławiu: 1,4 mm.#IMGW #meteoimgw pic.twitter.com/wVOuzroBy3— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 28, 2022

