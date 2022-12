Mróz do -7 stopni i śnieżyce atakują Polskę. Wiemy, kiedy i gdzie będzie najgorzej

Mrozy -19 stopni, śnieg i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 17 grudnia 2022]

Poniedziałek i wtorek przywitały nas zmienną pogodą, a kolejne dni bieżącego tygodnia (28 listopada - 4 grudnia 2022 r.) wcale nie wyglądają lepiej. Słabe opady śniegu zostały z nami, a w dodatku niektóre regiony Polski muszą być gotowe na konkretny mróz. - Temperatura minimalna kształtować się będzie od -7°C w rejonach podgórskich do 3°C na wybrzeżu. Temperatura maksymalna będzie od -2°C na Suwalszczyźnie do 7°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodnim wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni - czytamy w prognozie IMGW na pierwsza połowę tygodnia.

Prognoza IMGW. Mróz do -7 stopni i mocniejsze opady śniegu powracają

Komu przydadzą się najcieplejsze płaszcze i gdzie spadnie najwięcej śniegu? Nie będzie tutaj żadnego przełomu. Nadal na najniższe temperatury narażeni są mieszkańcy północno wschodniej Polski.

- Od czwartku do soboty zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami na południu i południowym wschodzie. W sobotę na północy kraju może padać słaby śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -7°C na Suwalszczyźnie do 3°C na wybrzeżu, a maksymalna od -3°C na Suwalszczyźnie do 5°C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czwartek na wschodzie i północy porywisty, wschodni - podaje IMGW w prognozie tygodniowej.

Jeszcze więcej białego puchu przybędzie pod sam koniec bieżącego tygodnia. - Niedziela będzie pochmurna z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Nad ranem temperatura powietrza kształtować się będzie od -6°C na Suwalszczyźnie do 1°C na południu kraju, a w południe od -2°C na Suwalszczyźnie do 3°C na krańcach południowo-wschodnich - przestrzegają eksperci Instytutu.

Codzienne prognozy będziemy aktualizować w naszym pogodowym serwisie. Warto również na bieżąco śledzić ostrzeżenia IMGW. Przypomnijmy, że kalendarzowa zima rozpocznie się dopiero 22 grudnia, ale zimowe akcenty już solidnie dały się we znaki kierowcom. Na drogach panują utrudnione warunki, więc warto zadbać o odpowiedni poziom koncentracji.

