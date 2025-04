Nawet 18°C na termometrach, ale to ostatnie chwile wiosennej pogody

Pogoda na 3.04.2025

Z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w ciągu dnia możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Wyjątkiem będą Bieszczady, gdzie okresami zachmurzenie może być duże. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 14°C do 18°C. Należy jednak pamiętać, że nad morzem i w rejonach podgórskich będzie chłodniej – termometry wskażą od 8°C do 12°C.

Jak podają eksperci IMGW, watr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W górach porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h, ale będą stopniowo słabnąć.

Pogoda na jutro. Noc z czwartku na piątek (3.04.2025/4.04.2025)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że nocą zachmurzenie będzie małe, jedynie na południowym wschodzie okresami umiarkowane. Lokalnie mogą pojawić się mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 3°C do 7°C, a na terenach podgórskich może spaść nawet do -1°C do 2°C. Wiatr będzie słaby, na zachodzie zmienny, a na wschodzie z sektora północno-zachodniego.

Gdzie będzie najchłodniej? Prognozy dla regionów

Najniższych temperatur możemy spodziewać się nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 8°C do 12°C. Szczególnie chłodno będzie w nocy na terenach podgórskich, gdzie temperatura może spaść poniżej zera. Warto więc zabrać ze sobą cieplejsze ubrania, planując wyjazd w te regiony.