Pogoda na jutro: Mróz zaskoczy Polskę! Gdzie temperatura spadnie poniżej zera?

IMGW ostrzega przed przymrozkami. W tej części Polski będzie mróz

Informując o pogodzie na środę (2 kwietnia), IMGW szczególną uwagę zwraca na prognozowane w nocy i o poranku przymrozki. Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla mieszkańców północno zachodniej Polski. - Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C – czytamy w komunikacie IMGW. Lekki mróz możliwy również w kotlinach sudeckich. Na pozostałym obszarze około 3°C w centrum, a najcieplej na południowym wschodzie kraju, gdzie termometry wskażą w nocy do 7°C.

Co jeszcze przewiduje IMGW w nocy z wtorku na środę (1 na 2 kwietnia)? Na południu i południowym wschodzie kraju pochmurno, miejscami może spaść przelotny deszcz. Z kolei w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, zaś w górach - śnieg. W Tatrach może przybyć do 8 cm białego puchu. Na pozostałym obszarze kraju noc pogodna. - Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr porywisty, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W w rejonach podgórskich i w Karpatach porywy do 55 km/h, w Sudetach do 75 km/h – zapowiada IMGW.

Pogoda IMGW na 2.04.2025. Środa pogodna, nawet 17 stopni

Środa (2 kwietnia) zapowiada się na dzień pogodny, więcej ciemnych chmur jedynie na wybrzeżu i w górach. W rejonach podgórskich i w górach na początku dnia możliwy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach powyżej 1300 m n.p.m. spadnie śnieg. Coraz cieplej, na termometrach w Polsce od 12°C do 17°C. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam termometry wskażą od 6°C do 11°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach w Karpatach do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h, może powodować zamiecie śnieżne – prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW

⚠️UWAGA⚠️ ‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️ PRZYMROZKI 1°🟡🥶Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C➡️https://t.co/DIkhkQRy0k pic.twitter.com/fVBVsUrKMu— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 31, 2025

