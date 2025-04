IMGW potwierdza pogodowe szaleństwo. "To nie będzie chwilowe"

Prognoza IMGW dla Polski: Różnice powyżej 15 stopni

Polska Agencja Prasowa cytuje przy tej analizie rzecznika IMGW, Grzegorza Walijewskiego. Ceniony ekspert zauważył, że na większości obszarów kraju będzie można zaobserwować duże wahania temperatury. - Będzie ponad 15 stopni różnicy między piątkiem a sobotą, w niektórych miejscach może być nawet więcej - powiedział.

Z najnowszej prognozy Instytutu wynika, że w piątek (4 kwietnia 2025) temperatura wyniesie ok. 18 stopni w Warszawie. W sobotę i w niedzielę w stolicy będzie można zaobserwować spadek do 5-6 st. C w ciągu dnia, a w nocy do minus 2 stopni. Wystąpią również opady deszczu ze śniegiem. Rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski poinformował PAP, że przyczyną ochłodzenia będzie napływające w piątek do Polski powietrze pochodzenia arktycznego.

Ekspert IMGW o burzach i "szoku termicznym"

Grzegorz Walijewski wskazał, że za sprawą napływającego arktycznego powietrza w kraju mogą wystąpić burze. Z zagrożeniem zmierzymy się najpewniej w nocy z piątku na sobotę i w sobotę. Rzecznik IMGW zapowiedział również, że obecność wiatru sprawi, że w poniedziałek i wtorek temperatura odczuwalna będzie niższa od tej, którą wskażą termometry.

To jest coś, co może być pewnym szokiem, nawet termicznym. Obecność chłodnego i arktycznego powietrza nie będzie chwilowa. Ono chce się rozgościć na nieco dłużej, mniej więcej do środy - powiedział Walijewski, cytowany przez PAP.

Według Walijewskiego wahania temperatury w marcu i w kwietniu są normą, ale tak znaczne mogą być również skutkiem zmieniającego się klimatu. Prognozy będziemy aktualizować w oddziałach "Super Expressu". Warto śledzić również ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Spodziewamy się ich zwłaszcza podczas pierwszego kwietniowego weekendu.

