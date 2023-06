Burze z gradem i ulewy do 40 mm, a w dodatku wydarzy się to! [Prognoza IMGW na 21.06.2023]

Upały i noc tropikalna w Polsce. Wkrótce gwałtowne ochłodzenie

Przed nami bardzo dynamiczna pogoda. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będzie gorąco, burzowo, a później dość chłodno jak na końcówkę czerwca. Czwartek (22 czerwca) będzie kolejnym upalnym dniem. W wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Za nami też bardzo ciepła noc. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zaobserwowali zjawisko tropikalnej nocy, czyli nocy, w której temperatura przy powierzchni ziemi przekracza 20 stopni Celsjusza. IMGW wydało też ostrzeżenia II stopnia, czyli pomarańczowe alerty meteo przed upałem dla południowej i zachodniej Polski. - Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień miejscami od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy miejscami 18°C - czytamy w komunikacie IMGW.

#IMGWlive 03:10, 22.06.2023 r.🌴Tropikalna noc trwa!Lokalnie temperatura nadal powyżej 20°C.⛈Nowa komórka burzowa powstała w woj. warmińsko-mazurskim. Towarzyszą jej opady do 5mm/10min.#burze #IMGW pic.twitter.com/gOI1v2HssV— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 22, 2023

Burze, grad i ulewy nad Polską. Po nich drastyczny spadek temperatury

Niebawem to się jednak zmieni. Zanim nastąpi gwałtowne ochłodzenie, nad Polską przejdą gwałtowne burze. Niestety, burzom mogą towarzyszyć ulewne deszcze, grad oraz porywisty wiatr. Jak informuje portal twojapogoda.pl, załamanie pogody nastąpi w nocy z czwartku na piątek (22/23 czerwca). Piątek (23 czerwca) to dalszy ciąg burz. Grzmieć i błyskać się będzie w większości kraju, a najsilniejszych burz należy spodziewać się na południu, wschodzie i w centrum kraju. Uwaga na ulewny deszcz. - Uprzedzamy, że może spaść do 30-50 litrów deszczu na metr kwadratowy, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 3-4 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 90 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie - czytamy w artykule na twojapogoda.pl.

Po burzach nadejdzie gwałtowne ochłodzenie. Temperatura spadnie o kilkanaście stopni. Szczególnie chłodnym dniem będzie sobota (24 czerwca). Tam, gdzie jeszcze niedawno ludzi męczył skwar i duchota, nagle zrobi się bardzo zimno, jak na końcówkę czerwca. Na północnym zachodzie temperatura nie przekroczy 15 stopni Celsjusza. W weekend będzie dużo chłodniej niż w ostatnich dniach. Co więcej, odczuwalna temperatura może być jeszcze niższa z powodu prognozowanego deszczu i wiatru.

