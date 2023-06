Toksyczny pył coraz bliżej Polski! Ekstremalna pogoda daje się we znaki

Paskudna aura za oknami. Co to ma być? Polacy mają dość takiej pogody

Upały, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w Polsce, mają fatalne skutki. Susza dotknęła wiele miejsc. Wszystko przez wysokie temperatury, które w wielu miejscach zaczęły przekraczać 30 stopni Celsjusza. Do tego brak opadów i wysokie nasłonecznienie sprawiają, że dochodzi do naprawdę szokujących zjawisk. Jak wskazują mapy IMGW, stan wód w wielu rzekach utrzymuje się na niskim poziomie. Media obiegła także informacja, że z jeziora położonego w Skrzatuszu dosłownie wyparowała woda. Zamiast niej można zobaczyć popękane i wyschnięte dno. Również rolnicy zaczynają przyznawać, że susza w Polsce może wpłynąć na plony. Jak podaje spidersweb.pl, może one doprowadzić do sporych strat w sektorze rolniczym. Rzecznik prasowy Solidarności Rolników Indywidualnych Adrian Wawrzyniak przyznał, że obniżka plonów jest przesądzona.

Toksyczny pył coraz bliżej Polski

Nie tylko u nas sytuacja jest nieciekawa. Susza panuje także u naszych sąsiadów. Na Litwie sytuacja jest katastrofalna. jak informuje Wirtualna Polska, powołując się na zagraniczne media, w miejscach, gdzie ziemia jest mocno wysuszona, unosi się powietrze zanieczyszczone dwutlenkiem węgla i mikroplastikami. Pył pojawił się w w stolicy kraju, Wilnie. Wedle prognoz ma być jeszcze gorzej. Takie są skutki upałów, ale przede wszystkim mniejszej ilości opadów. - Średnia suma opadów w maju to zazwyczaj 53 mm, ale w tym roku wyniosła tylko 16 mm, a w niektórych miejscach mniej niż 10 mm - powiedziała Gytis Valaika z Litewskiej Służby Hydrometeorologicznej. Fatalna sytuacja panuje także w zachodniej części Litwy. To obszar rolniczy i nastawiony na hodowlę zwierząt. Również na Litwie mówi się o nieurodzaju.

