Pogoda oszalała! Upał do 31 stopni kontra burze i ulewne deszcze [Prognoza IMGW na 20.06.2023]

Burze z gradem i ulewy do 40 mm, a w dodatku wydarzy się to! [Prognoza IMGW na 21.06.2023]

Toksyczny pył coraz bliżej Polski! Ekstremalna pogoda daje się we znaki

Susza nie do zniesienia!

Upały i burze to nie wszystko! Niepokojące prognozy [Prognoza IMGW na 22.06.202]

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się pod wpływem zatoki niżowej związanej z rozległym niżem znad Atlantyku, w strefie oddziaływania układu frontów atmosferycznych. Napływa bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 22 czerwca 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (22 czerwca 2023) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo duże i miejscami przelotny deszcz.

- Na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i tu przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami z gradem. W czasie burz opady do 25 mm - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 22.06.2023

W czwartek będzie wciąż upalnie! Termometry wskażą do 30°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna od 25°C na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich, do 26°C, 30°C na pozostałym obszarze, chłodniej nad morzem: 18°C, 24°C - przekazują eksperci z IMGW.

Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (22.06.2023/23.06.2023)

W nocy z czwartku na piątek (22.06.2023/23.06.2023) zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami w zachodniej połowie kraju oraz na krańcach wschodnich przelotne opady deszczu, w pierwszej połowie nocy także burze. Prognozowana suma opadów do 20 mm na zachodzie kraju. Temperatura minimalna 13°C na północnym wschodzie do 19°C na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, na wschodzie i północy zmienny, na pozostałym obszarze z kierunków południowych. W czasie burz oraz w Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

Express Biedrzyckiej - Jan Maria JACKOWSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Pogoda w Polsce - jaką temperaturę lubisz najbardziej? -10-0 stopni Celsjusza -20-10 stopni Celsjusza 0-10 stopni Celsjusza 10-20 stopni Celsjusza 15-30 stopni Celsjusza 20-30 stopni Celsjusza 25-40 stopni Celsjusza