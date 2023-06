Złowrogie burze i potężne ulewy do 40 mm, a w dodatku wydarzy się to! [Prognoza IMGW na 21.06.2023]

Burze z gradem to nie wszystko! Fatalny scenariusz na początek tygodnia [Prognoza IMGW na 19.06.2023]

Skwierczący żar poleje się z nieba. Afrykańskie upały to przy tym pikuś

Paskudna aura za oknami. Co to ma być? Polacy mają dość takiej pogody

Pogoda oszalała! Upał do 31 stopni kontra burze i ulewne deszcze [Prognoza IMGW na 20.06.2023]

Sprawdziły się wcześniejsze, niekorzystne prognozy IMGW dla Polski. Synoptycy zwracali uwagę, że środek tygodnia możemy spędzić w towarzystwie nieprzyjemnych warunków atmosferycznych. W środę (21 czerwca 2023 r.) nasz kraj zaatakują burze z ulewnymi deszczami, a z drugiej strony odnotujemy... upały do 32 stopni Celsjusza! Polska zostanie podzielona. Niektórzy będą się cieszyć wartościami, kojarzonymi ze środkiem lata, a jeszcze inni będą narzekać na padający deszcz. Najnowsza pogoda sprawi, że wielu złapie się za głowę.

Synoptycy IMGW przewidują, że w ciągu dnia na wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo duże i lokalnie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. - Pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz opady przeważnie do 25 mm, jedynie na południu kraju, od Opolszczyzny po Podkarpacie, miejscami od 30 mm do 40 mm - alarmuje IMGW. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy do 80 km/h - dodają eksperci Instytutu.

Tradycyjnie w takich przypadkach polecamy regularne śledzenie ostrzeżeń IMGW i lokalnych komunikatów meteo. W czasie burz należy zachować szczególną ostrożność, zabezpieczyć cenne rzeczy i nie parkować pod drzewami.

Pogoda na jutro. Temperatura 21.06.2023

Z jednej strony burze z gradem i ulewy, a z drugiej... tropikalne upały. Tak w skrócie można podsumować pogodę, która będzie z nami w najbliższych godzinach. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 26 stopni Celsjusza, 29°C na wschodzie do 29°C, 32°C na pozostałym obszarze kraju, nieco chłodniej tylko lokalnie na Pomorzu 28°C i nad morzem 24°C, 27°C - wyliczają synoptycy IMGW. Na 32 stopnie mogą liczyć mieszkańcy Bydgoszczy i Torunia. Upały również w Łodzi, Poznaniu, Opolu, Katowicach, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 21/22 czerwca 2023

Specjaliści od pogody z IMGW prognozują na noc ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami zaatakują przelotne opady deszczu i burze, na południu wysokość opadu podczas burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 13°C, 14°C na północnym zachodzie, około 17°C w centrum do 19°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Sonda Boisz się skutków deszczu i burz? TAK NIE