Pogoda oszalała! Upał do 31 stopni kontra burze i ulewne deszcze [Prognoza IMGW na 20.06.2023]

Druga połowa czerwca w Polsce upływa nam pod znakiem pogodowych zawirowań. Prognoza IMGW zwiastuje... ciąg dalszy takowych. We wtorek (20 czerwca 2023 r.) pogoda będzie miała dla nas niemiłe niespodzianki. Z jednej strony w niektórych regionach temperatury przekroczą 30 stopni, a z drugiej mamy ostrzeżenie przed burzami, gradem i ulewnymi deszczami. W czasie, gdy jedni będą wkładać krótkie spodenki, inni będą musieli pamiętać o parasolach. Synoptycy już wiedzą, które regiony są najbardziej narażone na niepożądane zjawiska meteo.

Upał, czy burze z ulewnymi deszczami? Takie pytanie należy postawić w kontekście najbliższych godzin. Jedno jest pewne, trzeba będzie śledzić ostrzeżenia IMGW i lokalne komunikaty meteo. - W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w drugiej połowie dnia miejscami wzrastające do dużego. Po południu i pod koniec dnia miejscami, głównie na zachodzie i na wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 25 mm - alarmują eksperci Instytutu. To nie wszystko!

- Wiatr przeważnie słaby, zmienny, tylko nad morzem umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz na wschodzie wiatr w porywach do 65 km/h, na zachodzie do 80 km/h - dodają synoptycy. Zalecamy szczególną ostrożność, zabezpieczenie cennych rzeczy i powstrzymanie się od parkowania samochodów pod drzewami.

Pogoda na jutro. Temperatura 20.06.2023

Jeżeli czekaliście na upały, to będziecie zadowoleni. Warto jednak nadmienić, że nie wszędzie termometry pokażą powyżej 30 stopni. Gdzie się udać, w poszukiwaniu najwyższych wartości? - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 19°C na Półwyspie Helskim i 22°C na Suwalszczyźnie, około 27°C w centrum, do 31 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie - wyliczają eksperci IMGW. Na 31 stopni mogą liczyć mieszkańcy Opola, Wrocławia, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Na przeciwległym biegunie będzie Gdańsk. Słupki rtęci pokażą tam 21 stopni.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 20/21 czerwca 2023

Synoptycy IMGW podają, że w nocy z wtorku na środę (20/21 czerwca 2023 r.) na wschodzie i w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie umiarkowane i duże. Na zachodzie początkowo przelotne opady deszczu i burze. Na krańcach wschodnich zanikające słabe przelotne opady deszczu, a nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 13°C na wschodzie do 16°C w centrum i 18°C na zachodzie, w rejonach podgórskich ok. 11°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni, na wschodzie zmienny; w czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Sonda Czy boisz się burzy? Tak Nie