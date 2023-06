Paskudna aura za oknami. Co to ma być? Polacy mają dość takiej pogody

Najbliższe dni mają upłynąć pod znakiem burz, które w dodatku mogą mieć wyjątkowo gwałtowny charakter. Jak informuje serwis Fanipogody.pl, to za sprawą wyjątkowo sprzyjających tym zjawiskom warunków. Po pierwsze od wtorku, 20 czerwca, do czwartku, 22 czerwca, w całej Polsce wystąpią upały sięgające powyżej 30 stopni w cieniu, co spowoduje wzrost wilgotności i energii konwekcyjnej. Co najważniejsze, w tym czasie wystąpią również trzy inne czynniki powodujące burze, tj.:

bliskość niżu

front atmosferyczny

i zbieżność wiatru.

Jak informuje serwis Fanipogody.pl, pierwsze burze mogą się pojawić w różnych regionach Polski już we wtorek, 20 czerwca. Największa szansa na ich wystąpienie dotyczy zachodniej części kraju, natomiast nie powinny one być przesadnie silne. Najbardziej gwałtowne, a tym samym niebezpieczne zjawiska prognozowane są na czwartek i piątek, 22-23 czerwca. Pierwszego dnia najbardziej niszczycielskie burze powinny nawiedzić głównie wschodnią Polskę, natomiast w piątek kolejna grupa zjawisk wkroczy do naszego kraju już przed południem, by kierować się na wschód.

- W piątek nad Polską bardzo możliwy jest rozwój pierwszego w tym roku układu MCS. Pogoda pod koniec tygodnia może być w kraju bardzo groźna, a wręcz niszcząca. Pamiętajmy jednak, że burze w Polsce występowały będą również dziś i jutro. To również będą lokalnie zjawiska o większym natężeniu, więc nie można ich lekceważyć - przestrzega serwis Fanipogody.pl.

