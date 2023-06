Afrykańskie upały uderzą w Polskę totalnie. W pogodzie aż skwierczy, termometry zwariują

Paskudna aura za oknami. Co to ma być? Polacy mają dość takiej pogody

Pogoda oszalała! Upał do 31 stopni kontra burze i ulewne deszcze [Prognoza IMGW na 20.06.2023]

Burze z gradem i ulewy do 40 mm, a w dodatku wydarzy się to! [Prognoza IMGW na 21.06.2023]

Toksyczny pył coraz bliżej Polski! Ekstremalna pogoda daje się we znaki

Susza nie do zniesienia!

Pogoda w Polsce to ostatnimi czasy skomplikowany temat. Wszyscy ci, którzy lubią wysokie temperatury wreszcie się doczekali. W środę (21 czerwca 2023 r.) tropikalne upały pojawiły się w naszym kraju. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 26°C, 28°C na wschodzie do 30°C, 33 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze kraju, nad morzem 24°C, 27°C - podali synoptycy IMGW w prognozie na sam środek tygodnia. Eksperci opublikowali ostrzeżenia drugiego stopnia dla południowej, południowo zachodniej, zachodniej, centralnej i północnej Polski. Pamiętajcie o nawadnianiu się i unikajcie zbyt długiego przebywania na pełnym słońcu. Pozostaje pytanie - czy upały zostaną z nami na dłużej? Okazuje się, że nie jest to wcale takie pewne.

Od czwartku (22 czerwca 2023 r., pierwszy dzień kalendarzowego lata) będzie postępowało ochłodzenie. Termometry pokażą maksymalnie 30 stopni, a podczas weekendu będzie jeszcze chłodniej. W najcieplejszych regionach (województwa lubuskie i dolnośląskie) będzie 26-27 stopni. O upałach nie będzie mowy. Końcówka czerwca upłynie nam pod znakiem ciepła, ale nie gorąca.

W prognozach długoterminowych serwisu pogoda.interia.pl widać jeden dzień, podczas którego upał będzie dokuczał Polakom w całym kraju. Chodzi o sobotę, pierwszy dzień lipca. W całym kraju temperatury maksymalne osiągną poziom 30-31 stopni Celsjusza. Ktoś powie, że to nie są afrykańskie upały, ale na pewno nie wszyscy będą się czuli komfortowo.

Pierwsze kilka dni lipca powinny nam upłynąć pod znakiem gorąca, dominacji słońca i pogody, sprzyjającej wypoczynkowi nad morzem. Wiele wskazuje na to, że pierwszy weekend siódmego miesiąca roku będzie dobrym pomysłem na przynajmniej krótkie wczasy. Warto jednak przypomnieć, że prognozy długoterminowe mogą ulec zmianie. Będziemy je codziennie aktualizować w naszym serwisie.

Sonda Czy masz problemy ze zdrowiem podczas upałów? Tak Nie