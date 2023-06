To koniec słońca, rozpęta się pogodowe piekło. 13 stopni i ulewy to nie wszystko

Im bliżej wakacji i lata, tym więcej pojawią się prognoz długoterminowych na ten okres. Już niedługo Polacy rozjadą się na urlopy. Wielu z nas spędzi wakacje w kraju. Liczymy, że podczas wypoczynku niebo będzie pogodne, a temperatury wysokie. Jakie są na to szanse? Wiele wyjaśnia prognoza długoterminowa na lato od IMGW.

Prognoza długoterminowa IMGW na lato 2023. Bardzo ciepło w lipcu, sierpniu, a nawet we wrześniu

Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu w okresie lipiec 2023 - październik 2023 daje duże nadzieje na to, że nadchodzące lato będzie bardzo ciepłe. Wyliczenia dotyczące temperatury wskazują na średnią miesięczną temperaturę powietrza powyżej normy, zarówno w lipcu, sierpniu, ale też we wrześniu. Z kolei średnia sumy opadów atmosferycznych ma być utrzymana w normie, z drobnymi wyjątkami. W sierpniu 2023 suma opadów powyżej normy może wystąpić na Dolnym Śląsku, Górnym Śląsku, Opolszczyźnie, ale także w Łódzkiem i w Małopolsce.

Upalne i suche lato? A może deszczowe i chłodne? ➡️Już jest Eksperymentalna prognoza długoterminowa #IMGW temperatury i opadu na lipiec 2023 r. – październik 2023 r. Sprawdź gdzie zaplanować i kiedy urlop w Polsce➡️https://t.co/HoLa1in9sN#lato #Polska #wakacje #prognoza pic.twitter.com/C9lrWJtJAH— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 12, 2023

Co to oznacza w praktyce? Szanse na to, że lato 2023 będzie ciepłe są coraz większe. Oczywiście to prognoza długoterminowa, więc ma ona mniejszą skuteczność niż prognoza z kilkudniowym wyprzedzeniem. Wyliczenia ekspertów IMGW dotyczą też średniej temperatury. Nie wyklucza to więc zimnych i deszczowych dni w trakcie nadchodzącego lata.

Prognoza długoterminowa na lato 2023. Jak czytać prognozy pogody od IMGW?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

