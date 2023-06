Biedronka azjatycka. Co to jest? Jak wygląda i gdzie występuje?

Biedronka azjatycka (łac. Harmonia axyridis) to gatunek chrząszcza z rodziny biedronkowatych (Coccinellidae), pochodzący z Azji. Przez około 20 lat rozprzestrzenił się jednak w Europie oraz w obydwu Amerykach. W Polsce jest gatunkiem inwazyjnym. W mediach nazywana jest też arlekinem, harlekinem (od angielskiej nazwy Harlequin ladybug). Biedronka azjatycka ma żółtą lub pomarańczową barwę w czarne kropki i rokrocznie, od pewnego czasu jest w Polsce prawdziwym utrapieniem. Co gorsza, leśnicy ostrzegają, że już niebawem biedronki azjatyckie widywane będą coraz częściej.

W XX wieku poza Azją biedronkę azjatycką wprowadzono do walki z mszycami. Najpierw miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych, a później w Europie. Pierwszy raz sprowadzono ją na Ukrainę w 1964 r., a kilka lat później na Białoruś. Pod koniec XX wieku odnotowywano kolejne przypadki w Europie Zachodniej. Najdłużej biedronkom azjatyckim opierała się Skandynawia. Na nowych terenach biedronka azjatycka szybko wymknęła się spod kontroli. To gatunek bardzo ekspansywny i szybko się rozprzestrzeniający.

Biedronki azjatyckie występują w całej Polsce. Pierwsze przypadki w 2006 roku

W Polsce pierwszy przypadek występowania biedronki azjatyckiej odnotowano we wrześniu 2006 w Poznaniu-Ogrodach, a kilka tygodni później w Mokrzu koło Wronek, następnie Zielonej Górze, we Wrocławiu i na Mazowszu. W kolejnych latach biedronki azjatyckie pojawiały się w kolejnych regionach kraju, a w 2020 odnotowano jej występowanie w całej Polsce. Sytuacja jest już na tyle poważna, że przed biedronkami azjatyckimi ostrzegają leśnicy.

- Biedronki azjatyckie póki co pałaszują mszyce i przechodzą kolejne stadia rozwojowe, ale już niedługo dostrzeżemy poprzyklejane do murów poczwarki, a na jesień zapukają nam do domów dorosłe biedronki. Niestety, na nasze nieszczęście - nie pytają, czy mogą u nas przezimować. Kariera biedronki azjatyckiej to dobry przykład ogromnych problemów, jakie sprawiają inwazyjne gatunki obce. W zaledwie kilkanaście lat opanowała właściwie całą Polskę, utrzymując ogromną liczebność populacji, czego od kilku lat doświadczamy na własnej skórze każdej jesieni - czytamy we wpisie Lasów Państwowych w mediach społecznościowych.

Czy biedronka azjatycka czy jest groźna? Musimy uważać na ugryzienie

Biedronki azjatyckie są dużym zagrożeniem dla upraw, ale też np. dla rodzimych biedronek. Co więcej, biedronki azjatyckie są bardzo płodne i szybko zajmują przestrzeń zajmowaną przez lokalne biedronki. Są od nich bardziej drapieżne, a żywią się tym samym pokarmem. Biedronki azjatyckie zjadają też m.in. jaja i larwy innych gatunków biedronek.

A czy biedronki azjatyckie zagrażają ludziom? Odnotowano przypadki ukąszeń, które nie są jednak bolesne dla człowieka, choć u niektórych stwierdzono reakcje alergiczne skóry i dróg oddechowych. Uczulenie na biedronkę azjatycką dotyczy wszystkich grup wiekowych i płci. Objawami tej alergii najczęściej jest zapalenie spojówek, a także astma, pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy. Najczęściej do kontaktu człowieka z biedronkami azjatyckimi dochodzi jesienią, w warunkach domowych. Owady szukają wśród ludzi odpowiednich warunków do zimowej hibernacji.

Jak pozbyć się biedronek azjatyckich? Przygotujcie się na jesień

Jak zwalczać biedronki azjatyckie? Zamontowanie na oknie moskitiery może być skutecznym sposobem na to, aby uchronić się przed obecnością tych owadów w naszym mieszkaniu lub domu. Rozwiązaniem może być również użycie olejków eterycznych. Biedronki azjatyckie nie znoszą ich zapachu. Podobnie jest z olejkiem pomarańczowym, mentolem czy kamforą. Spryskanie okolic okien i drzwi powinno okazać się skuteczne.

