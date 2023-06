Kiedy powrót upałów do Polski? Padła konkretna data

Skończyła się jedna fala upałów, ale za chwilę w Polsce pojawi się kolejna. Już w miniony weekend mieliśmy do czynienia z nieznacznym spadkiem temperatury i choć w poniedziałek, 12 czerwca, nadal będzie dużo słońca, to dziś i w ciągu kilku najbliższych dni odpoczniemy od gorąca. Jak informuje serwis Fanipogody.pl, we wtorek do naszego kraju wkroczą chmury i w wielu regionach po raz pierwszy od dłuższego czasu można się spodziewać opadów deszczu, choć o przelotnym charakterze. W centrum i na południu nie będzie nawet 20 stopni. Z kolei upały powrócą do Polski w czwartek, piątek, 15-16 czerwca, za sprawą gorącego powietrza, które będzie napływać z południowego wschodu. W tym samym czasie zgodnie z prognozami w Niemczech i we Francji będzie powyżej 30 kresek na termometrach, ale trudno dokładnie przewidzieć, jakie temperatury zagoszczą w w naszym kraju - pewne jest, że będzie nie tylko ciepło, ale gorąco. Wzrośnie również wilgotność powietrza, a w wielu regionach będą się pojawiać burze.

Na zachodzie Polski, gdzie od początku czerwca utrzymywały się wysokie temperatury oraz notowaliśmy kilkudniowe upały - anomalia temperatury jest na +➡️W pozostałej części kraju czerwiec jest w okolicach normy lub lekko chłodny, zwłaszcza na wschodzie kraju oraz na Pomorzu#IMGW pic.twitter.com/Gt7xURe3MH— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 12, 2023

