Paskudna aura za oknami. Co to ma być? Polacy mają dość takiej pogody

Analizując prognozę IMGW na 25 tydzień roku można się złapać za głowę. Z jednej strony synoptycy straszą nas upałami, a z drugiej burzami z gradem i ulewnymi deszczami. Pogoda wyraźnie nie ma dla nas litości. Jak to zwykle bywa, warunki atmosferyczne śmieją się z weekendowych planów Polaków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że parasole przydadzą się wczasowiczom, którzy udadzą się w popularne miejsca.

Przez cały tydzień nasz kraj będzie podzielony - część regionów będzie się zmagać z burzami i ulewnymi deszczami, a gdzieniegdzie zaatakują... upały do 32 stopni. Najwyższe temperatury pokażą termometry na zachodzie. W środę (21 czerwca) mieszkańcy województwa lubuskiego będą szukać cienia, dzień później najcieplej będzie w głębi kraju. Pierwszy dzień lata spędzimy również w towarzystwie burz i deszczów, wyjątkiem będzie jedynie centrum Polski. Im bliżej weekendu tym... gorzej!

- W piątek (23 czerwca 2023 r.) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze burze z ulewnym deszczem, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem - alarmują synoptycy IMGW. W głębi kraju jest szansa na 30 stopni Celsjusza.

Fatalna pogoda na weekend. Burze i deszcze nie odpuszczą

Eksperci IMGW zapowiadają na sobotę trudne warunki atmosferyczne. Na północnym zachodzie będzie pogodnie, na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami.

- Wystąpią przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura maksymalna do 25°C. W niedzielę pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna do 25°C - alarmują synoptycy. Prognozy na końcówkę tygodnia mogą jeszcze ulec zmianie. Jeśli nastąpi pozytywny zwrot akcji, to wówczas poinformujemy o tym naszych czytelników. Prognozy aktualizujemy każdego dnia na pogoda.se.pl.

