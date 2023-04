W dzień deszcz, w nocy przymrozki. Wiadomo, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 20.04.2023]

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), północną Europę obejmował będzie rozległy wyż z centrami nad Półwyspem Skandynawskim, Morzem Norweskim i Islandią. Europa południowa i południowo-wschodnia będą w zasięgu układów niżowych. Nad Polskę sięgnie klin wyżu znad Morza Norweskiego. Z północnego wschodu zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze pochodzenia kontynentalnego.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 20 marca 2023?

Według informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (20 marca 2023) w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami będzie padał deszcz.

- Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 20.04.2023

W czwartek termometry wskażą maksymalnie do 18°C.

- Temperatura maksymalna od 14°C na zachodzie do 18°C miejscami na wschodzie, jedynie w kotlinach górskich od 11°C do 13°C oraz nad morzem od 9°C do 13°C - informują eksperci IMGW.

Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na północy i północnym wschodzie porywisty, północno-wschodni i wschodni.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (20.04.2023/21.04.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (20.04.2023/21.04.2023) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie początkowo zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu, a w Tatrach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie, głównie na północy oraz w kotlinach sudeckich, mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna 3°C do 7°C; chłodniej tylko na północnym wschodzie, w kotlinach górskich oraz lokalnie nad morzem, od 1°C do 3°C. Na północy lokalnie przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby, tylko na północy umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-wschodni.

