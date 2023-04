Deszcz i chlapa, a tutaj nieprzyjemne wichury! Pogoda przyprawi o ból głowy [Prognoza IMGW na 18.04.2023]

Mnóstwo deszczu, wichury do 60 km/h i jeszcze to! Ponura pogoda opanuje Polskę [Prognoza IMGW na 17.04.2023]

W poniedziałek (17 kwietnia 2023 r.) eksperci od pogody z IMGW poinformowali, że północna i środkowa Europa znalazła się w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Skandynawią. Wschodnia część Morza Śródziemnego pozostanie w zasięgu płytkiego niżu z ośrodkiem nad Italią. Polska wylądowała pomiędzy wyżem znad Skandynawii a zatoką niżu znad Morza Jońskiego. Na południu kraju zaznaczył się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Napłynęło powietrze polarne morskie. A jak będzie we wtorek? Tych, którzy mieli nadzieję na poprawę pogody będziemy musieli rozczarować.

W ostatnich dniach Polacy zostali zmuszeni do sięgnięcia po parasole. Nie inaczej będzie w najbliższych godzinach. We wtorek odnotujemy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w górach możliwe opady śniegu.

- Na krańcach południowo-zachodnich opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do około 10 mm. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-wschodni i północny. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h - alarmuje IMGW.

Pogoda na jutro. Temperatura 18.04.2023

W temacie temperatur nie należy się spodziewać żadnych gwałtownych zmian. Wiosenne wartości ponownie będą dominować w naszym kraju. - Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i na półwyspie Helskim, około 13°C na południu i zachodzie, do 16°C na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie - podają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy Warszawy, Olsztyna, Katowic, Krakowa i Białegostoku mogą liczyć na 16-17 stopni. Zaledwie 11 stopni pokażą słupki rtęci w Gdańsku, a 8 w Międzyzdrojach.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę

IMGW podaje, że w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, lokalnie na wybrzeżu małe. Opady deszczu nie ustąpią, a nad ranem na Dolnym Śląsku zaatakują też opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na wschodzie kraju. Temperatura minimalna od 2°C na Pomorzu, Mazowszu i w rejonach podgórskich do 7°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i w górach porywisty, północny i północno-wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach i nad morzem do 60 km/h.

