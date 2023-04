i Autor: CC Unsplash.com / Licencja Creative Commons / Zdjęcie poglądowe Mnóstwo deszczu, wichury do 60 km/h i jeszcze to! Ponura pogoda opanuje Polskę [Prognoza IMGW na 17.04.2023]

Meteorolodzy alarmują

Mnóstwo deszczu, wichury do 60 km/h i jeszcze to! Ponura pogoda opanuje Polskę [Prognoza IMGW na 17.04.2023]

Pogoda na poniedziałek (17 kwietnia 2023 r.) dla Polski, przeanalizowana przez ekspertów IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) zwiastuje ponury początek tygodnia. Nawet 20 milimetrów deszczu i gęste mgły to nie koniec! Prognozy na najbliższe godziny nie przypadną do gustu mieszkańcom co najmniej kilku województw.