Załamanie pogody i popsute plany Polaków. IMGW nie zostawia złudzeń: "Burze i 20 mm deszczu"

Prognoza IMGW pozostaje jednym z najrzetelniejszych źródeł, z których możemy się dowiedzieć, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach. Warto sprawdzić, co warunki atmosferyczne "mają do zaproponowania" w kontekście najbliższego weekendu. Jeżeli mieliście konkretne plany dotyczące wypoczynku, wyjazdu lub długich spacerów - nie będziecie zadowoleni. Już na piątek pogoda przygotowała dla Polaków niemiłe niespodzianki. - Nad zachodnią Polską przebiegać będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego. W tej części kraju będzie najwięcej chmur i opadów deszczu, może spaść do 15-20 mm. W Sudetach opady śniegu - informują synoptycy Instytutu.

Na termometrach w piątek notujemy 11-18 stopni, choć lokalnie, m.in. nad morzem termometry pokazywały jednocyfrowe wartości. Porywisty wiatr osiąga 55 km/h, obniżając temperaturę odczuwalną. Niestety - w dalszej części weekendu zaatakują nas kolejne niebezpieczne zjawiska meteo, które mogą przynieść utrudnienia komunikacyjne.

Prognoza IMGW na weekend. Burze to już pewne! Gdzie będzie najgorzej?

W sobotę i niedzielę towarzyszyć nam będą przyjemne temperatury, ale na tym dobre wieści się kończą. Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają m.in. burze, a to bynajmniej nie wszystko.

- Od soboty do poniedziałku zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami będzie padać deszcz, a na południu w sobotę wystąpią burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 55 km/h - alarmuje IMGW. - Północ kraju będzie w chłodniejszym powietrzu, temperatura w najcieplejszym momencie dnia od 7°C do 11 stopni - dodają eksperci.

Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie. W weekend polecamy śledzić lokalne komunikaty meteo i ostrzeżenia IMGW. Powiew optymizmu przyjdzie na początku przyszłego tygodnia, a konkretnie 18 kwietnia. Znajdziemy się w zasięgu wyżu znad Skandynawii, a opadów deszczu będzie zdecydowanie mniej, jedynie wystąpią przelotnie na zachodzie i południu.

