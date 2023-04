i Autor: TP_/cc0/Pixabay.com IMGW wydało ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla Dolnego Śląska

Co mówi IMGW?

Synoptycy ostrzegają przed fatalną pogodą! Gdzie będzie najgorzej? Są alerty

IMGW wydało ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, które dotarły do Polski już w czwartek, ale będą się utrzymywać do piątku, 14 kwietnia, włącznie. Alerty pierwszego stopnia dotyczą województwa dolnośląskiego. Jak informuje IMGW, są tam prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, które mogą sięgnąć od 40 mm do 50 mm.