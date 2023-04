Prawdziwa bomba ciepła. Nawet 19 stopni! Ale w nocy przyjdzie to [Prognoza IMGW na 14.04.2023]

Jak informuje IMGW, północny wschód kontynentu oraz krańce południowo-zachodnie są pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Morzem Północnym oraz Włochami wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska jest na skraju niżu znad Morza Północnego, nad zachodnią częścią kraju przebiega front okluzji. Pozostajemy w polarnej morskiej masie powietrza, cieplejszej na wschodzie kraju.

Jaka będzie pogoda w piątek, 14 kwietnia 2023?

Z informacji przekazanych przez synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (14 kwietnia 2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami w centrum i na wschodzie kraju. Czekają nas opady deszczu. Gdzie będzie najgorzej?

- Opady deszczu, głównie na zachodzie i południu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na południowym zachodzie suma opadów od 10 mm do 15 mm. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu; w partiach szczytowych przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 5 cm - przekazuje IMGW.

Temperatura 14.04.2023

W piątek temperatura wiosenna, najcieplej, bo nawet 19°C na Podkarpaciu.

- Temperatura maksymalna od 8°C na południowym zachodzie i lokalnie nad morzem do 17°C w centrum i 19°C na Podkarpaciu, w kotlinach sudeckich od 4°C do 7°C - informują eksperci IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich i północnych. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (14.04.2023/15.04.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (14.04.2023/15.04.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami oraz nad ranem rozpogodzeniami na południu kraju. Opady deszczu, w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm na południu kraju. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm w Tatrach. Temperatura minimalna od 0°C w rejonach podgórskich Karpat, około 5°C na południu i na Suwalszczyźnie, do 9°C na Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie w porywach do 55 km/h, z kierunków wschodnich. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

