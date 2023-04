Pierwsze jadalne grzyby są już w lasach. Te okazy można zbierać wiosną

Eksperci z IMGW mówią o ochłodzeniu. Nie tylko to popsuje pogodę w Polsce

Nagłe uderzenie ciepła w kwietniu. Słupki rtęci podskoczą do 20 stopni. Zaskakujące prognozy

Deszcz, śnieg, mgły a to nie wszystko! Sprawdziliśmy, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 13.04.2022]

Gdzie na grzyby w kwietniu. Co zbierać wiosną?

Gdzie na grzyby w kwietniu? Czy można zbierać grzyby na wiosnę? Jak najbardziej! Nie wszyscy wiedzą, że o tej porze roku można już zbierać różne smakowite okazy. Choć nie ma ich tak dużo jak latem i jesienią, w kwietniu i w maju w polskich lasach można znaleźć już kilka gatunków jadalnych grzybów, takich jak:

smardz

gęśnica wiosenna

żółciak siarkowy

Smardze w kwietniu są już w lasach

Informacje o tym, że pierwsze grzyby są już w lasach potwierdzają doniesienia grzybiarzy na portalu grzyby.pl. - Czuję się jak w sezonie grzybowym, codziennie przynoszę do domku smardze - chwali się jeden z grzybiarzy z powiatu starachowickiego (woj. świętokrzyskie). Smardze pojawiły się także w powiecie lubińskim na Dolnym Śląsku.

Grzybiarze muszą być jednak ostrożni. O ile ze zbieraniem gęśnicy wiosennej czy żółciaków siarkowych nie będzie problemu, to smardze są w Polsce gatunkiem rzadkim i są pod ochroną, nie można ich zbierać ze stanowisk naturalnych. Nie oznacza to, że ich zbieranie jest w ogóle zabronione, jednak może się odbywać tylko w ściśle określonych warunkach. Oczywistym jest, że nie można ich niszczyć, ani umyślnie uszkadzać siedlisk. Chronione smardze grzybiarze mogą zbierać tylko w ogrodach i na łąkach, a także przy szkółkach leśnych.

Warto jednak poszukać legalnych miejsc do zbierania smardzy, by spróbować ich niepowtarzalnego smaku. Miłośnicy tych grzybów porównują ich lekko orzechową nutę i delikatną strukturę do najdroższych grzybów trufli.

Gdzie na grzyby w kwietniu? Odpowiedź na to pytanie przynosi analiza mapy grzybów online, na której pojawiają się już pierwsze wiosenne zbiory grzybów. Szczegóły najlepiej sprawdzić na aktualizowanej na bieżąco mapie grzybów na portalu grzyby.pl.

Kiedy na grzyby? Kalendarz grzybiarza

Kiedy jest sezon na poszczególne grzyby? Co zbierać wiosną, a na jakie grzyby trzeba poczekać do czerwca, lipca, czy nawet sierpnia i września? Te informacje najlepiej sprawdzić w naszym kalendarzu grzybiarza, który znajduje się w galerii - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIZEJ