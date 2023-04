Wtorek pełen niebezpiecznych zjawisk meteo! Burze i wichury do 60 km/h to nie wszystko [Prognoza IMGW na 11.04.2023]

Długoterminowa prognoza pogody IMGW na maj 2023. Więcej deszczu w północnej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przygotował eksperymentalną prognozę temperatury i opadu w okresie maj - sierpień 2023. Możemy z niej dowiedzieć się, jaka będzie pogoda w wakacje. Zanim jednak nastąpi lato, czeka nas maj i m.in. długi weekend majowy. To doskonała okazja, aby odpocząć, korzystając z pięknej pogody, np. podczas krótkiego wyjazdu. Czy pogoda da takie możliwości? Jak wynika z prognozy długoterminowej IMGW, w maju 2023 "w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020". Podobnie będzie z opadami atmosferycznymi. Jedynie w północnej części kraju prognozowana suma opadów może być powyżej normy, podobnie na południowo-wschodnich krańcach Polski.

Długoterminowa prognoza pogody IMGW na lato. Upały już w czerwcu 2023?

Długoterminowa prognoza pogody IMGW analizuje również pogodę w letnich miesiącach. Co wynika z danych dotyczących czerwca 2023? - W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 - czytamy w artykule IMGW. Z kolei "miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej". Oznacza to, że istnieją spore szanse na to, aby typowo letnia, upalna pogoda przyszła do Polski już w czerwcu.

Prognoza pogody na wakacje. Lipiec będzie upalny i suchy?

Warto przyjrzeć się temu, co długoterminowa prognoza pogody na lato mówi w kwestii temperatury i opadów w lipcu 2023. Według wyliczeń ekspertów z IMGW, "w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020". Czyżby zatem nie trzeba było wyjeżdżać na wakacje za granicę, aby doczekać się słonecznej, upalnej aury? Szanse na to są całkiem duże, zwłaszcza, że wyliczenia dotyczące opadów sugerują, że miesięczna ich suma może być niższa od normy, za wyjątkiem północnej części Polski. To bardzo dobra informacja dla turystów, którzy podczas letniego wyjazdu mogą uniknąć deszczu. Martwić się takimi prognozami na lato 2023 mogą rolnicy. Mniejsza suma prognozowanych opadów oznacza większe prawdopodobieństwo suszy, z którą krajowi hodowcy walczą od lat.

Prognoza pogody na lato 2023. Dużo chwil z ciepłem i słońcem także w sierpniu?

Na wiele chwil z ciepłem i słońcem możemy również liczyć w sierpniu 2023. Z prognozy długoterminowej IMGW wynika, że w całej Polsce "średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020". Powinno też spaść więcej deszczu niż w lipcu, ponieważ przypuszczana "miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej".

Jaka pogoda na lato 2023. Jak czytać prognozy pogody od IMGW?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Długoterminowa prognoza pogody na lato 2023. Czy wakacje będą ciepłe?

Warto jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe sprawdzają się rzadziej niż przewidywania na 2-3 dni do przodu. Niepewność prognoz długoterminowych wynika - jak tłumaczy IMGW - "z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych".

Podsumowując - lato 2023, może być okresem, w którym nie zabraknie zarówno upalnych dni ze słońcem i niemal afrykańskimi temperaturami. Temperatura może jednak w niektórych dniach gwałtownie spadać. Nie zabraknie też dni z deszczem. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość i poczekać na kolejne prognozy długoterminowe, którą mogę być już o wiele dokładniejsze.

Źródło: IMGW

