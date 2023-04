Taka będzie pogoda na majówkę 2023. Znamy prognozy długoterminowe IMGW>

Burze i wichury do 60 km/h. Do tego deszcz, a nawet śnieg. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 15.04.2023]

Mnóstwo deszczu, wichury do 60 km/h i jeszcze to! Ponura pogoda opanuje Polskę [Prognoza IMGW na 17.04.2023]

Majówka 2023. Kiedy wypada? Sprawdzamy pogodę na długi weekend

Majówka 2023 rozpocznie się w poniedziałek, 1 maja. Kończy się w środę, 3 maja, jednak jeśli weźmiemy trzy dni wolne (2, 4 i 5 maja), nasz długi majowy weekend może wydłużyć się aż do dziewięciu dni i zacząć się... 29 kwietnia, w sobotę. Tak długi czas wolny to doskonała okazja na urlop, np. na łonie natury. Pytanie - jaka będzie pogoda na majówkę 2023?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przygotował prognozę długoterminową na kilka najbliższych tygodni. Wśród nich jest również pierwszy tydzień maja. Co wynika z analizy ekspertów? Średnia temperatura maksymalna w pierwszym tygodniu maja 2023, a więc również w majówkę, waha się między 11 st. Celsjusza na Pomorzu do 16 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wygląda na to, że w majówkę 2023 nastąpi ocieplenie chociażby względem końcówki kwietnia, gdzie prognozowana średnia temperatura maksymalna to 10-14 stopni Celsjusza. Z kolei średnia temperatura powietrza waha się w przedziale 8-12 stopni Celsjusza i tutaj również widać nieznaczną poprawę względem ostatnich dni kwietnia (średnia 6-10 stopni).

W majówkę upałów nie będzie

Niestety, musimy jednak zmartwić tych, którzy liczyli na upalną majówkę 2023. Prognozowane prawdopodobieństwo temperatur przekraczających 30 stopni Celsjusza w tym okresie wynosi 0. Na opalanie się musimy jeszcze poczekać, najpewniej do lata.

Zima nie wróci w majówkę

Co z temperaturą w nocy podczas majówki? Mamy dobre wieści. Synoptycy przewidują, że majówka 2023 nie zaskoczy nas przymrozkami. Temperatury będą dodatnie, w granicach 4-8 stopni Celsjusza. Eksperci z IMGW nie prognozują mrozów w czasie majówki 2023. Prawdopodobieństwo temperatury poniżej zera najwyższe jest w górach i wynosi zaledwie 7 proc.

Majówka 2023 w strugach deszczu? Gdzie będzie najgorzej?

Niestety, podczas majówki 2023 może też popadać. Prognoza długoterminowa IMGW zakłada dość duże prawdopodobieństwo opadów powyżej 10 mm. Szczególnie dotyczy to regionów południowej Polski, gdzie prawdopodobieństwo wynosi ponad 80 proc. Tam też najwyższe jest prawdopodobieństwo sumy opadów powyżej 20 mm (50-60 proc.).

Dla tych, którzy wciąż liczą na bardzo ciepłą majówkę, wręcz z letnimi temperaturami mamy odrobinę nadziei. Prognozy długoterminowe sprawdzają się z mniejszą skutecznością niż pogoda na kolejne 2-3 dni. Być może kolejne analizy pogodowych ekspertów wykażą cieplejszą pogodę podczas majówki 2023.

Źródło: IMGW

Sonda Jakie masz plany na majówkę? zostaję w domu wybieram się na wycieczkę będę zdobywać szczyty w górach będę spacerować po plaży nad morzem jeszcze nie mam planów