Taka będzie pogoda na Wielkanoc. Synoptycy nie pozostawiają złudzeń

Pogoda na Wielkanoc 2023. Prognoza na Wielki Czwartek

Jak informuje IMGW, Wielki Czwartek (6 kwietnia) będzie dniem pochmurnym z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem na północy kraju oraz opadami śniegu i śniegu z deszczem w południowej Polsce. W górach z kolei pogoda bardziej przypominać będzie Boże Narodzenie niż Wielkanoc, ponieważ prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o kilkanaście centymetrów. Zimno. Na termometrach minimalnie od -3°C na południowym zachodzie do 2°C na północnym wschodzie. Najchłodniej w rejonach podgórskich od -6°C do -4°C. Z kolei prognozowana temperatura maksymalna od 1°C, 3°C na południu kraju do 5°C, 7°C na przeważającym obszarze i do 10°C na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Najzimniej na Podhalu około -1°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych - zapowiada IMGW.

Pogoda na Wielkanoc 2023. Prognoza na Wielki Piątek

Wielki Piątek (7 kwietnia) w pogodzie będzie kontynuacją deszczowej Wielkanocy. Dużo chmur i opadów: deszczu, w rejonach podgórskich - deszczu ze śniegiem, zaś w górach spadnie śnieg. - Temperatura minimalna od około 0°C na południu do 5°C na wschodzie kraju - podaje IMGW. W ciągu dnia duże różnice w temperaturze, w zależności od regionu. Najzimniej w południowej Polsce od 1°C do 6°C, a na pozostałym obszarze od 7°C do 12°. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, północno-wschodni i północny, na południu przeważnie słaby, zmienny - prognozuje IMGW.

Pogoda na Wielkanoc 2023. Prognoza na Wielką Sobotę

Co z pogodą w Wielką Sobotę (8 kwietnia)? Za oknami widok podobny, jak w czwartek i piątek. Duże zachmurzenie, chwilami deszcz lub mżawka, a w górach śnieg. Temperatura minimalna od 2°C do 6°C, zaś w rejonach podgórskich Karpat około 0°C. Maksymalnie termometry pokażą od 7°C do 12°C. W ciągu dnia najzimniej na Podhalu około 2°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na Wielkanoc 2023. Prognoza na Niedzielę Wielkanocną i lany poniedziałek

Niedziela Wielkanocna (9 kwietnia), podobnie jak lany poniedziałek (10 kwietnia), będą dniami wolnymi od pracy. Czy pogoda zachęci do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu? Niespecjalnie. Eksperci z IMGW prognozują duże zachmurzenie i deszcz. Wysoko w górach spadnie śnieg. W rejonach podgórskich Karpat około-1°C. Temperatura minimalna na pozostałych obszarze kraju wahać się będzie w granicach od 2°C do 6°C. Na termometrach maksymalnie w ciągu od 8°C do 13°C. Znacznie chłodniej na Podhalu, bo około 4°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

