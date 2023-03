Gorący apel IMGW. To dlatego, że będzie bardzo zimno

Taki będzie Wielki Czwartek 2023. Jaka pogoda na święta?

Najnowsza prognoza pogody przygotowana przez specjalistów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) pozwala dość dokładnie przewidzieć, czego możemy spodziewać się po pogodzie w święta. Zanim nadejdzie Niedziela Wielkanocna, przed nami Wielki Czwartek, który w tym roku wypada 6 kwietnia. Co mówią prognozy o tym dniu?

Modele i wyliczenia IMGW wskazują, że w Wielki Czwartek maksymalna temperatura powietrza oscylować będzie w granicach 4-6 stopni Celsjusza. Jeszcze zimniej w górach, tam termometry mogą pokazywać zaledwie dwie kreski powyżej zera. Co gorsza, w Wielki Czwartek w nocy i nad ranem spodziewany jest mróz! Pogoda przypominać będzie zatem bardziej Boże Narodzenie niż Wielkanoc. Dobre wieści są takie, że w Wielki Czwartek oszczędzą nas opady deszczu, a silny wiatr nie będzie nam dokuczać.

Pogoda na Wielkanoc 2023. Co mówią prognozy na kolejne dni świąt?

Przyglądamy się też prognozie na kolejne świąteczne dni. Jaka więc będzie pogoda w Wielkanoc? W Wielki Piątek (7 kwietnia) przygotujmy się na temperatury w granicach 3-7 stopni w ciągu dnia i lekki mróz o poranku i w nocy, szczególnie w zachodniej części kraju. W Wielką Sobotę (8 kwietnia) temperatura minimalna wyniesie od minus 1 stopnia do 13 kresek na plusie (temp. maksymalna), czemu będą towarzyszyły opady deszczu ze śniegiem. W Niedzielę Wielkanocną (9 kwietnia) na termometrach od minus 3 do 12 stopni i również należy się spodziewać deszczu ze śniegiem. Podobnie będzie w lany poniedziałek (10 kwietnia). Termometry pokażą od minus 4 stopni do 10 kresek na plusie, a przez Polskę będą przechodzić opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Dzisiejsza realizacja modelu od #ECMWF bez zmian. Przyszły tydzień z mroźnymi⚠️📉 nocami i porankami oraz niską maksymalną temperaturą powietrza w ciągu dnia. Nierozłącznym towarzyszem tak niskiej temperatury powietrza będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu.🧵 (1/2) pic.twitter.com/CkaLWdv3IF— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) March 30, 2023

