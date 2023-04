Pogodowe szaleństwo w Polsce! Front atmosferyczny wszystko zmieni

Śnieg i deszcz, a do tego stanie się to! Synoptycy ostrzegają. Może być niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 6.04.2023]

Pogoda na czwartek, 6 kwietnia. Najpierw załamanie, później przyjemne ocieplenie

Czwartek, 6 kwietnia, przyniesie załamanie pogody, ale w kolejnych dniach będziemy się cieszyć z ocieplenia - informuje serwis Fanipogody.pl. Już w godzinach rannych do Polski dotarł front atmosferyczny, który przyniósł opady śniegu na południowym wschodzie. Z biegiem dnia będą się one przesuwać w głąb kraju, omijając jednak jej zachodnią część, gdzie może pojawić się słońce, i przekształcając się w deszcz i deszcz ze śniegiem na wschodzie kraju. To właśnie w pasie opadów, również z powodu porywistego wiatru, będzie najchłodniej, tj. 2-3 kreski powyżej zera. Są też dobre wieści, bo wraz z przyjściem do Polski niżu z południowo wschodu napłyną do nas masy ciepłego powietrza, które już czają się za naszą wschodnią granicą. Wzrost temperatury, do 12-14 stopni, odczujemy jednak dopiero od piątku, 7 kwietnia.

⬅️Front ciepły przemierza nasz kraj.🌨️We wschodniej połowie Polski występują opady głównie śniegu. Jednak w woj. lubelskim i podlaskim pada już śnieg z deszczem i sam deszcz🌧️.🕐W kolejnych godzinach opady śniegu pozostaną głównie na południu kraju.#IMGW #śnieg #front pic.twitter.com/kJ4BmzV9Dt— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 6, 2023

