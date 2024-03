Syberyjski mróz dotrze do Polski! Długoterminowy atak. Zima nie chce odpuścić

Pogoda dla Polski. Nadciągają ogromne mrozy

Mróz sięgający co najmniej kilku kresek na minusie dotarł już do Polski w nocy ze środy na czwartek, 7 marca, ale to dopiero początek takie aury - informuje serwis Fanipogody.pl. Z czwartku na piątek, 8 marca, niskie temperatury pojawią się już w całej Polsce, choć w kolejnych dniach z mrozem będą się zmagać głównie mieszkańcy wschodniej części kraju. Zgodnie z najgorszymi prognozami ujemne temperatury mogą sięgnąć nawet kilkunastu stopni, choć pojawią się tylko nocą. W dzień również będzie chłodno, ale słupki rtęci nie pokażą wyników poniżej zera, ale z maksymalną liczbą sięgającą 5 kresek. Do kiedy utrzyma się taka pogoda? Według przewidywań co najmniej do 15 marca.

(...) Wiem, że to jeszcze odległy termin, jednak w obecnych aktualizacjach nie wygląda to najlepiej. Mróz miałby objąć również wschodnią część Bałkanów, czy większość terytorium Turcji. Wpływ chłodu na południowy wschód Europy według obecnych wyliczeń modelu ma być bardzo, ale to bardzo silny w kolejnych dniach marca (...) - pisze Michał Kołodziejczyk z serwisu Fanipogody.pl. Potężny kontratak zimy! Śnieżyce powrócą szybciej, niż myślisz. Eksperci łapią się za głowy