Zima atakuje przenikliwym chłodem. Pogoda sprawi konkretnego psikusa na Dzień Kobiet [Prognoza IMGW na 8.03.2024]

Jak już informowaliśmy w naszym serwisie - zima przygotowała kontratak. Zrobiło się zimniej, niż chociażby na przełomie lutego i marca. Z prognoz, które w rozmowie z naszym dziennikarzem przekazał ekspert IMGW Grzegorz Walijewski wynikało, że końcówka tego tygodnia przyniesie zimowe akcenty i wszystko zdaje się potwierdzać. W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -8 stopni Celsjusza, -6°C na północnym wschodzie, do zaledwie 1 stopnia nad morzem. Na północy i południu kierowcom i pieszym utrudnią życie mgły, gdzieniegdzie osadzające szadź. A co nas czeka w ciągu dnia? Na wiosnę z prawdziwego zdarzenia nie ma co liczyć.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którzy opracowali prognozy na Dzień Kobiet wskazują, że w piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Słońce regularnie przebije się przez chmury i to z pewnością jest dobra wiadomość. A z tych gorszych? - Rano miejscami na północy i południu pojawią się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, na południu kraju mogą tworzyć się ponownie wieczorem - prognozują eksperci.

Nie mamy wątpliwości, że przydadzą się ciepłe kurtki lub płaszcze. Temperatura maksymalna ukształtuje się bowiem na poziomie od 1 stopnia Celsjusza na Podhalu i 3°C na północnym wschodzie, od 5°C do 7°C na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na zachodzie - do 8°C, 9°C. Liderami pod względem temperatur będą województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie i zachidniopomorskie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie północny i północno-zachodni, na pozostałym obszarze wschodni. Ku pokrzepieniu serc przekazujemy, że w weekend należy się spodziewać ocieplenia. Do kraju powrócą dwucyfrowe wartości na plusie. O szczegółach będziemy codziennie informować w naszym serwisie.

