Fala chłodu dotarła do Polski. Będziemy trząść się z zimna. Nawet -11 stopni

W najbliższym czasie będziemy trząść się z zimna. Mróz chwyci późnym wieczorem, w nocy i nad ranem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed przymrozkami dla wszystkich województw. Im dalej na północ kraju, tym temperatura może być niższa, a mróz zostanie na dłużej. Na północnym wschodzie termometry mogą pokazać nawet -11 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują występowanie przymrozków przynajmniej do sobota (9 marca), a w przypadku regionów północnych i wschodnich nawet do poniedziałku (11 marca). Przymrozki to nie jedyne, przed czym ostrzega IMGW. Dla południowej części kraju wydano alert meteo przed oblodzeniem.

Nagły zwrot akcji w prognozach pogody dla Polski zapowiada też serwis fanipogody.pl. Szczególnie w najbliższy weekend (9-10 marca) zima przypomni nam o sobie. Najpierw zacznie do nas napływać chłodne, arktyczne powietrze, który przyniesie rozbudowujący się nad Skandynawią wyż. Z kolei pod koniec weekendu Polska dostanie się pod wpływ ośrodka niżowego. W niedzielę (10 marca) można się spodziewać opadów śniegu, a nawet śnieżyc. Z kolei dla południowo-zachodniej części kraju prognozowany jest deszcz i tam będzie w weekend najcieplej.

Źródło: IMGW / fanipogody.pl

⚠UWAGA ⚠❗NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW❗🥶PRZYMROZKI 1°➡️Przy gruncie do nawet -11°C na północnym wschodzie. Ostrzeżenia na ogół ważne do 09.03 godz. 8:00, ale najdłużej ważne na północnym wschodzie do 11.03 godz. 8:00.▶https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/KlIDgYjMlZ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 6, 2024

Ranek jest słoneczny, ale również zimny, z temperaturą odczuwalną poniżej 0°C w całym kraju, a na Podlasiu ze spadkiem temperatury poniżej -5°C na wysokości 2 m. 🥶Na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami. 🌡️❄️#IMGW #meteo #pogoda #temperatura pic.twitter.com/d3aptgbKZL— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 7, 2024

