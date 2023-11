Eksperci już to wiedzą. Śnieg i wichury to nie wszystko! Temperatury nas zaskoczą

Dynamiczna pogoda. Najpierw mróz, później ocieplenie i wichury

W trwającym tygodniu pogoda podzieli Polskę na chłodny północny wschód i cieplejszy południowy zachód. Na temperaturę w Polsce wpłyną przechodzące fronty atmosferyczne. Może dojść do zaskakującej i nietypowej sytuacji, kiedy to w nocy temperatura będzie wyższa niż w ciągu dnia. W drugiej połowie tygodnia w kraju pojawią się wichury. Wszystko za sprawą głębokiego niżu, który znajdzie się nad Polską.

Poniedziałek (20 listopada) upłynie w Polsce pod znakiem ciemnych chmur i opadów deszczu. Na południowym zachodzie deszcz, a na północnym wschodzie i wysoko w górach spadnie śnieg. - W pasie od wschodniego Pomorza i Warmii po północną Lubelszczyznę opady deszczu ze śniegiem, ale okresami możliwe są marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź - czytamy w komunikacie IMGW. Prognozowana suma opadów na południowym zachodzie Polski wyniesie od 10 mm do 20 mm, a przyrost pokrywy śnieżnej w górach od 5 cm do 10 cm. Na termometrach maksymalnie od 5°C do 10°C. Nieco chłodniej na północnym wschodzie. Tu termometry pokażą od –2°C do 4°C.

Nawet –11°C w nocy. Wiemy, kiedy to nastąpi

We wtorek (21 listopada) - jak podaje IMGW - nad Polską przemieści się niż z układem frontów. Przed nami kolejny pochmurny dzień. Więcej przejaśnień jedynie na północy. Na południu, zachodzie i nad morzem deszcz, zaś na pozostałym obszarze kraju - deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie i wysoko w górach głównie śniegu. - Na Mazowszu i Lubelszczyźnie miejscami mogą wystąpić marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź - informuje IMGW. Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej na północnym wschodzie. Tam termometry pokażą od –3°C, Około 3°C w centrum, a najcieplej na południowym zachodzie - do 8°C. Co ciekawe, w północno-wschodniej części Polski, gdzie zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego, temperatura maksymalna wystąpi zwykle przed południem, a później nastąpi stopniowy jej spadek o około 2°C do 4°C. Uwaga na silny mróz w nocy z wtorku na środę (21/22 listopada). Temperatura może spaść nawet do –11°C.

Prognoza na tydzień 20-26.11.2023☔️Pogoda w tym tygodniu z epizodami ocieplenia i ochłodzenia. Codziennie opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, marznącego deszczu. Wyraźnie chłodniej na północnym wschodzie, cieplej na południowym zachodziehttps://t.co/iThhOMxVfq#IMGW pic.twitter.com/NBovqyE0pf— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 20, 2023

Wichury nad Polską

W środę (22 listopada) mniej opadów niż na początku tygodnia. Deszcz ze śniegiem i śnieg jedynie na południu oraz północy kraju. Na termometrach maksymalnie od –3°C na północnym wschodzie do 2°C na zachodzie. Najcieplej nad morzem - do 4°C.

W czwartek (23 listopada) - według IMGW - "nad Polskę nasunie się głęboki niż z układem frontów". Po zimnej nocy nastąpi ocieplenie. Przed nami znowu dzień z deszczem i śniegiem Na termometrach od 2°C na południu kraju, około 4°C w centrum, do nawet 10°C na północnym zachodzie. Uwaga na silny wiatr, który może wiać lokalnie powyżej 100 km/h.

Piątek (24 listopada) to kolejna zmiana pogody i ochłodzenie. Niezmienne pozostaną opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Co ciekawe, nad morzem możliwe są... burze. Na termometrach maksymalnie od 4°C do 8°C, wystąpi przed południem. Nadal będzie silnie wiać, w porywach do 75 km/h.

Co z pogodą w weekend? IMGW przewiduje, że Polska znajdzie się na kraju niżu w chłodnym powietrzu arktycznym. Nadal sporo chmur i opady. Będzie zimno. Prognozowane temperatury od –1°C do 3°C.

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej