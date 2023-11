Kolejne uderzenie zimy widać już na mapach. Nawet minus 10 stopni! IMGW ostrzega

Potężny atak zimy w Polsce! Oblodzenia i zamiecie śnieżne to dopiero początek [PROGNOZA POGODY 19.11.2023]

Huragany to nie wszystko

Kolejny atak zimy w Polsce. Prognoza IMGW na 21-26 listopada

Rozpoczyna się trzecia dekada listopada, ale w Polsce czuć bardziej zimę niż jesień. Podobnie, jak wynika z prognozy synoptycznej IMGW, będzie w dniach 21-26 listopada. O ile w poniedziałek w całym kraju zrobi się cieplej, o tyle we wtorek północno-wschodnia Polska będzie się już zmagać z kilkustopniowym mrozem, który pojawi się nawet w dzień. Z uwagi na niskie temperatury Podlasie i Suwalszczyzna będą również jedynymi regionami, gdzie 21 listopada prognozowane są opady śniegu, bo na pozostałym obszarze można się spodziewać deszczu. W pozostałych częściach Polski będzie ponadto znacznie cieplej, bo w południowo-zachodnich i południowych województwach spodziewane jest 7-8 kresek. W środę, 22 listopada, zimno zrobi się już w całym kraju, a tylko na Pomorzu, Zachodzie i w Kujawsko-Pomorskiem termometry pokażą powyżej zera. Solidny mróz chwyci w nocy ze środy na czwartek, a najchłodniej - minus 10 kresek - pokażą słupki rtęci na Suwalszczyźnie. W tym czasie będzie też więcej przejaśnień.

W czwartek, 23 listopada, i piątek, 24 listopada, do Polski znowu powróci ciepło. Jak informuje IMGW, na Pomorzu będzie nawet 10 stopni, w zachodniej i centralnej części kraju 5-7, nieco chłodniej będzie natomiast na południu, bo 3-4 kreski. Kilkustopniowy mróz, i to we wszystkich regionach, utrzyma się jeszcze w nocy z czwartku na piątek, ale następnej nocy termometry już wszędzie pokażą powyżej zera. Czwarty i piąty dzień tygodnia upłyną poza tym pod hasłem deszczu, który w najzimniejszych regionach może przybrać formę marznącego opadu lub może zmieniać się w śnieg.

Pogoda na weekend, 25-26 listopada

Radykalną zmianę w pogodzie przyniesie natomiast weekend, 25-26 listopada, gdzie znowu poczujemy zimę. W całej Polsce temperatura spadnie do 0 lub nieco powyżej zera stopni, a w nocy znowu pojawi się mróz, choć tym razem sięgający maksymalnie 3-4 kresek na minusie. Jakby tego było mało, przez nasz kraj przechodzić będą opady śniegu. W tym czasie najwięcej przejaśnień na południu, a w niedzielę, 26 listopada, również na północy Polski.

Uwaga na wiatr

Jak wynika z prognozy synoptycznej IMGW, w najbliższych dniach będzie również mocno wiało, z kulminacją w czwartek i piątek, gdy średnia prędkość podmuchów osiągnie ok. 30 km/h. W północno-wschodniej Polsce mogę one przekroczyć 35 km/h, a wiatr uspokoi się na dobre dopiero w niedzielę, 26 listopada.

