Ponuro, deszczowo, a w tych regionach również zimowo! Niebezpieczna pogoda za oknami [Prognoza IMGW na 20.11.2023]

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza IMGW na poniedziałek, 20 listopada 2023

Synoptycy z IMGW przekazują, że w poniedziałek zachmurzenie będzie duże lub całkowite. Okresami zaatakują opady deszczu, tylko na północnym wschodzie i wysoko w górach śniegu. Na drogach zrobi się ślisko, najgorzej będzie w pasie od wschodniego Pomorza i Warmii po północną Lubelszczyznę - tam okresami marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Prognozowana suma opadów na południowym zachodzie od 10 mm do 20 mm. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm do 10 cm. Rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 m - przestrzegają eksperci. W ciągu dnia warto śledzić ostrzeżenia na mapie IMGW! Będziemy je analizować w naszym serwisie oraz w lokalnych oddziałach "Super Expressu".

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 5 stopni Celsjusza do 10°C, chłodniej na północnym wschodzie, od -2°C do 4°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, przeważnie zachodni i południowo-zachodni, na północy z kierunków wschodnich. W Sudetach porywy do 90 km/h, w Karpatach początkowo do 70 km/h, powodujące zamiecie i zawieje śnieżne - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek (20/21 listopada 2023)

W nocy zachmurzenie powinno być duże, miejscami całkowite. Okresami - podobnie jak w ciągu dnia - pojawią się opady deszczu, na północnym wschodzie oraz w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Od Pomorza i Warmii, przez Mazowsze, po Podlasie i Lubelszczyznę okresami opady marznące powodujące gołoledź. Miejscami na północnym wschodzie oraz w górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Tatrach o 8 cm. Lokalnie na północy mgły ograniczające widzialność do 400 m.

Temperatura minimalna od -3°C na północnym wschodzie, około 3°C w centrum, do 6°C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, w północnej połowie kraju zwykle wschodni i północno-wschodni, a w południowej zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zamiecie i zawieje śnieżne. Prognozy będziemy aktualizować na bieżąco. Do kierowców i pieszych apelujemy o ostrożność. Droga hamowania będzie dłuższa niż zazwyczaj.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️OPADY MARZNĄCE❄️Prognozowane są opady śniegu i śniegu z deszczem, miejscami również słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.▶️https://t.co/w6SZa3Y0SG#IMGWmeteo pic.twitter.com/hAaETvDHFv— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 19, 2023