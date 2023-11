Deszcz, śnieg, wichury i jeszcze to! Eksperci nie mają dobrych wieści [Prognoza IMGW na 16.11.2023]

W niedzielę, 19 listopada w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Z zachodu na wschód kraju postępować będą opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące stopniowo w opady deszczu.

- Na wschodzie kraju przez cały dzień prognozowane są jedynie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Miejscami na północy i w centrum kraju okresowo może pojawić się pokrywa śnieżna nawet do 10 cm. Ona nie będzie długotrwała, ze względu na to, że temperatura maksymalna będzie dodatnia, później te opady będą przechodzić w opady ciepłe, w związku z tym będzie się topić - poinformował PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron.

Temperatura maksymalna w niedzielę od 0 stopni na północnym-wschodzie, około 5 stopni w centrum, do około 10 stopni na zachodzie Polski.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami w porywach do 55 km/h. Wiać będzie z kierunków południowych. - Na zachodzie kraju wiatr stopniowo będzie skręcał na zachodni. W Tatrach prognozowane porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach nawet do 100 km/h. Tam zawieje i zamiecie śnieżne - ostrzegł synoptyk.

