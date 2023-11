Zapowiada się biała zima? "Powyżej normy" Prognoza długoterminowa IMGW

Wielu z nas zastanawia się, jaka będzie pogoda zimą 2023/2024. Przed nami najchłodniejsza pora roku. Przez kilka najbliższych miesięcy będziemy musie zapomnieć o wysokich temperaturach. Czekają nas chwile z mrozem i śniegiem. Czy na pewno? Zima w ostatnich latach była dość łagodna, dni z siarczystym mrozem i śnieżycami było niedużo. Co mówią prognozy długoterminowe o zbliżającej się zimie? Szczegóły poniżej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przygotował eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na okres grudzień 2023 r. – marzec 2024. Wynika z niej, że temperatura w tym okresie będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Co to oznacza? Zima 2023/2024 nie powinna być ani specjalnie chłodniejsza, ani cieplejsza niż zimy z lat poprzednich, choć oczywiście należy spodziewać się dni z wysoką - jak na zimę - temperaturą, a także chwil z silnym mrozem. Wyjątkiem w tej prognozie długoterminowej wydaje się być marzec 2024. Wyliczenia wskazują na średnią temperaturę powyżej normy w tym miesiącu. Czyżby wiosna 2024 miała nas powitać ciepłem już od samego początku?

Jeśli chodzi o opady atmosferyczne to prognoza długoterminowa IMGW mówi o średniej sumie opadów powyżej normy w okresie grudzień 2023 - marzec 2024. Czy to oznacza białą i śnieżną zimę? Szanse na to są spore, jednak warto pamiętać, że opady to nie tylko śnieg, ale i deszcz. Możemy mieć zatem sporo obrazków typowych dla jesieni podczas zbliżającej się zimy. Warto też śledzić kolejne prognozy długoterminowe na zimę. Im bliżej zmiany pory roku, tym większe prawdopodobieństwo, że prognoza się spełni.

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy", „poniżej normy" i „w normie"?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Źródło: IMGW

