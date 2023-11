i Autor: SHUTTERSTOCK

Wiemy, kiedy to się stanie

Nadciąga pogodowy armagedon. Padła data. Prognozy mówią o zniszczeniach

sch 10:38

Ostatnie dni w pogodzie to spadek temperatury i śnieg. Prognoza na najbliższe dni mówi o zaskakującej i nagłej zmianie aury. Przed nami chwile z bardzo silnym wiatrem i... burzami. Wszystko za sprawą kroczącego do Polski frontu szkwałowego, który przemknie przez nasz kraj i może wyrządzić sporo zniszczeń. Kiedy to się stanie i gdzie będzie najgorzej? Szczegóły w dalszej części artykułu.