Prognoza długoterminowa na marzec 2023. Co z pogodą w Polsce?

Jaka pogoda czeka nas w marcu? - Amerykański model klimatyczny sygnalizuje, że decydujący wpływ na pogodę będą mieć niże baryczne - czytamy w artykule na portalu fanipogody.pl. Na przełomie pór roku to nic nadzwyczajnego. Powiedzenie "w marcu jak w garncu" zdaje się idealnie pasować do tego, co czeka nas w pogodzie w najbliższych tygodniach. Niże związane z cyrkulacją strefową mają pojawiać się częściej niż w lutym, a to oznacza dużą dynamikę w pogodzie i intensywniejsze zjawiska pogodowe, takie jak np. wiatr czy burza. Prognoza długoterminowa sugeruje tez, że zima jeszcze przypomni o swojej obecności, przynosząc opady i niskie temperatury. - Istnieje prawdopodobieństwo nadejścia wydajnych opadowo niżów śródziemnomorskich. Opady zimowe w marcu będą się zdarzać, co miejscami będzie lokalnie prowadziło do utrudnień komunikacyjnych - wynika z modeli pogodowych.

Z kolei model pogodowy CanSIPS prognozuje opady w normie wieloletniej, natomiast na południowym wschodzie powyżej normy. - Okresowa wysoka aktywność cyrkulacji strefowej może powodować większe opady deszczu, istnieje jednak ryzyko, że w wyniku adwekcji mas z północy Starego Kontynentu nad Morze Śródziemne, rozwiną się niże śródziemnomorskie, których trajektoria może być skierowana w kierunku naszej części Europy, przynosząc obfite opady śniegu w Polsce - podaje portal fanipogody.pl.

Źródło: fanipogody.pl

